無照撞死人肇逃！賓士男20萬交保 死者妻痛哭女兒才8月
今（18）日凌晨1時許，34歲的林姓現役職業軍人，騎機車行經台北市中山區松江路、錦州街口時，與一輛賓士車發生碰撞後噴飛倒地，當場失去生命跡象，送醫搶救仍宣告不治。肇事駕駛50歲呂姓男子，肇逃1個多小時後才向警方自首，而呂男早在2012年就因酒駕被吊銷駕照，但他仍無照上路釀下大錯。警方訊後將呂男依過失致死罪嫌移送，檢察官裁定20萬交保。而林男妻子則在派出所痛哭失聲，讓人鼻酸。
據了解，這名賓士車駕駛呂姓男子，在今日凌晨1時許行經一松江路、錦州街口時，撞上由職業軍人林姓騎士所騎乘的機車，讓林男噴飛倒地、頭部受嚴重撞擊，當場無呼吸心跳，但呂男竟未下車查看、報警報案，仍持續行駛近200公尺，接著攔下計程車逃逸。1個多小時後呂男才回到現場，坦承犯行，並強調沒有喝酒，逃逸是因為害怕。
警方隨即對呂男實施酒測，酒測值為0，但呂男早在2012年就因酒駕被吊銷駕照，卻仍無照開車，警方依過失致死、肇事逃逸等罪嫌將呂男移送，而稍早檢察官裁定呂男20萬元交保。
令人不捨的是，死者林男的妻子去年才替他生下一位女兒，女兒如今8個月大就不幸沒有了爸爸，林男妻子抱著女嬰到派出所時，不禁崩潰痛哭，淚訴沒想到丈夫休假期間出去與朋友聚餐，竟就此天人永隔。（編輯：倪浩軒）