房市／台大、成大高學歷房仲新人　組團隊翻轉店頭業績

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例如文湖國小主任陳柏禕畢業自成大經濟系，他笑說，的確很多客戶會問他「怎麼不進金融業或銀行業？」但對他來說，買賣房屋是許多人一輩子必定會遇到的事，因此，選擇進入房仲業，每當服務客戶買到喜歡的房子，他總會覺得很有成就感，而且房仲工作每天會遇到不同客戶、案件，也深具挑戰性。
畢業自台大戲劇系的廖冠捷也分享，求學時期培養的「求知慾」及「規劃執行能力」，是他入行近2年受惠最多的習慣。求知慾方面，由於房仲工作需要熟悉許多不動產專業知識，也要面對形形色色客戶，其中不乏高資產客群，需要熟悉全球局勢、資產配置等話題，就會激勵自己不斷吸收新知、不斷突破原有能力；規劃執行能力方面，則是及時幫客戶解決問題，在服務品質上精益求精。
廖冠捷認為，很多人可能覺得念到台大還去當房仲「很可惜」，但正是因為有這樣的求學歷程，對於職涯發展會有更多的期待，尤其重視「成長空間」；此外，既然求學時期，學校都提供多元課程、社團等資源給學生，不就是希望頂著台大學歷踏入社會的人，能夠不要設限自我，找到真正喜歡且能發揮的工作？
為招募更多質優人才加入，信義房屋今年前進台大校徵博覽會，獲得許多學生反響；即日起至5月中也會巡迴各大學徵才博覽會，北部重點場次包括3月23日台師大、北大，25日政大，詳情可至攤位現場或信義房屋人才招募網查詢。