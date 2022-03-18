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關注能源與環境政策　謝國樑邀郝龍斌、魏國彥座談

▲謝國樑（左三）今日舉辦「基隆Let’s go青年環保座談」，邀請2位前環保署長郝龍斌（右四）、魏國彥（右二）與青年學子交流。（圖／謝國樑提供）
▲謝國樑（左三）今日舉辦「基隆Let’s go青年環保座談」，邀請2位前環保署長郝龍斌（右四）、魏國彥（右二）與青年學子交流。（圖／謝國樑提供）

記者陳志仁／基隆報導

2022-03-18 19:37:592022-03-18 19:38:31

全台近日接連爆發斷電的危機，能源與環境的永續發展，一直都是人們密切關注的議題；其中，基隆協和電廠計畫將填海造陸，勢必會影響基隆周邊的海洋生態。

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為此，爭取國民黨基隆市長提名的謝國樑，今（18）日舉辦「基隆Let’s go青年環保座談」，邀請2位前環保署長郝龍斌、魏國彥與會，與基隆的青年學子共同交流；學生們也針對時下的能源與環境政策，向在場的政治人物提問。

謝國樑說，基隆協和電廠過去以燃煤的方式產生電力，如今將改成燃燒天然氣的方式，但卻產生大量的二氧化碳，與國際間「淨零碳排」防止氣候暖化的目標相違背；而基隆是國際港口，歷史上為軍事要塞，抵禦外來入侵者，這麼易產生軍事衝突的地區，如今要放置天然氣儲存平台，無異在家門口放炸彈。

郝龍斌強調，「環保綠能是大家共同追求的目標！」大眾運輸系統結合綠色的運具，本來就是中央再全力推動的政策，但地方可能會有經費不足的問題；以過去他在台北市長的任內，藉由向中央申請空污的補助來經營Ubike，這是台北的經驗，而謝國樑的Let’s go電動機車方案可援例爭取。

針對基隆協和電廠的議題，魏國彥則認為，基隆的海岸適合發展「波浪發電」，同時也可以避免破壞周邊海洋生態而；而燃氣這種高碳排的發電方式，對於氣候環境根本毫無幫助，並認為民進黨非核家園的主張不可行。

謝國樑認為，剛出社會的年輕人，因經濟考量選擇購買中古機車，實屬迫不得已，這種「世代剝奪感」，不應讓年輕人來承擔，目前主要的空污來源，以移動污染源（即汽機車）就佔總體的三分之一；因此去年公布Let’s go的電動車方案，除減少對環境的破壞，還可逐步汰舊老舊機車，為下一代的環境做努力。
 

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