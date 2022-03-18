T1／告別中國！林韋翰返台加盟中信特攻　期待對決蔣淯安

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2019年林韋翰以第一輪第五順位，被青島男籃選中展開CBA生涯，不單是球隊倚仗的後場主力，並寫下首名臺將在CBA完成大三元的成就。上個賽季他共出賽23場，平均每場貢獻7.9分、6.9助攻、3.6籃板。
林韋翰表示，在中國打球最大的收穫，是真正學習如何當一個職業球員，「包括輸贏之間的心態調適，和如何快速適應不同比賽內容，我這兩年都有很大的收穫。」林韋翰也提到，即將加入陣容年輕的中信特攻，希望這些經驗在賽季中帶來即時性的幫助。
「觀察幾場比賽下來，我覺得中信特攻是一支很年輕也很有拚勁的球隊，我相當喜歡這樣的團隊氛圍，也很希望趕快加入大家！」而談到未來新隊友，林韋翰也特別點名「黑豹」阿巴西，「巴西算是近年臺灣籃壇最令我驚豔的一名球員，我非常期待和他在場上合作，相信能激發許多化學效應。」
中信特攻總教練李逸驊，則認為林韋翰是中信特攻邁向總冠軍的最後一塊關鍵拼圖，「在學林受膝傷困擾的情況下，有了韋翰加入是如虎添翼，他和夏樂兩名這麽有經驗的控球後衛在陣中，季後賽我們甚至有機會擺上雙後衛，替球隊帶來更大的穩定性。」
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