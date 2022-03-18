中職／林襄、籃籃超人氣！樂天女孩粉絲俱樂部完售

2022年「樂天女孩官方粉絲俱樂部RKG fc」會員在今日上架65分鐘之後，在桃猿隊販售的限量1000位完售，雖然申請會費為新台幣1314元，但因為入會可獲得價值超過1500元的會員專屬限定商品組合「香香盒」還有許多會員限定福利，造成粉絲趨之若鶩，身為樂天領隊指定的樂天女孩有限公司CEO的籃籃在還沒回過神來就達成KPI了。
參加樂天女孩單曲發表會、女孩指定活動優先參加權、年底參加歲末感恩忘年會參加資格及抽樂天女孩春訓實戰錶框球衣等好康都是這次女孩會員俱樂部亮點。「香香盒」內含潮流大地色會員RKG fc潮T、RKG fc 帽、指定女孩樣式會員卡以及指定女孩寫真明信片組，這次用行動支持RKG fc ，讓會員秒殺！
粉絲們在今日中午12點開搶，限量1000位的會員在不到兩點就銷售一空，身為CEO的籃籃還直接跟經紀人確認真的沒了？自己去粉專留言：「太好了」。許多粉絲在粉專留言要再加開，籃籃笑說：「這是球團新的嘗試，我們女孩全猿發動支持，開賣前有點擔心，但是真的看到完售的那一剎那真的很開心！」
目前RKG fc僅剩NFT會員尚有數量，未來有1000個俱樂部會員要服務也考驗著樂天女孩團隊的行銷，據了解，卡面最多人指定林襄，第二名正是CEO籃籃。