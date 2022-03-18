落腳高雄　公視台語台製作中心進駐市總圖二期會館

公視台語台南部製作中心確定落腳高雄！今（18）日高雄市副市長史哲及公共電視陳郁秀董事長一同會勘高市圖總館小劇場，視察台語台南部製作中心預定地，未來打造為專業電視攝影棚，在高雄製作各種類型節目，目前已緊鑼密鼓規劃場地裝修及進行相關設備採購，力拼111年9月順利開錄節目。





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