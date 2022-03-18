落腳高雄　公視台語台製作中心進駐市總圖二期會館

公視台語台南部製作中心確定落腳高雄！今（18）日高雄市副市長史哲及公共電視陳郁秀董事長一同會勘高市圖總館小劇場，視察台語台南部製作中心預定地，未來打造為專業電視攝影棚，在高雄製作各種類型節目，目前已緊鑼密鼓規劃場地裝修及進行相關設備採購，力拼111年9月順利開錄節目。
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公共電視陳郁秀董事長、徐秋華代理總經理、盧彥芬董事今日南下高雄踏查台語台南部製作中心預定地點，由副市長史哲陪同，隨後由公視台語台呂東熹台長說明台語台南部製作中心設置在高雄的提案，已通過公廣集團董事會與立法院的審議，目前已緊鑼密鼓規劃場地裝修及進行相關設備採購，力拼111年9月順利開錄節目。
史哲表示，高雄其實從2006年就開始積極爭取公廣集團南部台，希望能夠平衡南北的媒體資源，更能提升南部影視製作的產業實力，也讓南部學習相關領域的學子們有更多發揮專才的機會，感謝公視確定將台語台南部製作中心設址在高雄這一重要的台語重鎮。
公視台語台自108年7月開播後，節目皆在台北錄影，為平衡南北資源，並為南部發聲，公視規劃籌設南部製作中心，高市府積極爭取並提供最佳場地，經與公視進行無數次的現勘、溝通，最終擇址進駐高雄市立圖書館總館二期文創會館，將設置製作中心辦公室、新聞攝影棚，更結合圖書總館小劇場既有設備整頓成為專業攝影棚，未來公視台語台將接高雄地氣，產製優質作品，強化產學合作，跨業並結合在地文化產業，逐步形成影視音聚落。