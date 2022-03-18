藍狂批蘇貞昌惹議　卓冠廷揭侯友宜「反質詢」歷史

國民黨立委蔣萬安本月11日於議場質詢，卻被行政院長蘇貞昌反將一軍，後續風波持續延燒，藍委更提議要禁止反質詢，引發關注與論戰。民進黨新北市議員參選人卓冠廷今（18）日晚間表示，國民黨的民代老愛仗著民代的「身份」在議會要政務官「閉嘴」，沒有論述，沒有議題核心，也沒有理性問政，這是不對的，而新北市長侯友宜也曾在新北市議會「反質詢」民進黨新北市議員何博文，按同樣標準，是不是該更大力譴責？
卓冠廷說，國民黨炒作「反質詢」是行政權侵犯立法權，說會讓民意代表喪失監督權利。而侯家軍新北市議員擬參選人呂家愷更點名自己，要自己回答，對蘇貞昌回應蔣萬安質詢方式的看法，實在有點傻眼。
卓冠廷認為，國民黨的民代老愛仗著民代的「身份」在議會要政務官「閉嘴」，沒有論述，沒有議題核心，也沒有理性問政，這是不對的，在西方民主國家，議會殿堂的有來有往跟攻防，正是民主政治最精彩的地方。重點是，無論是備詢方還是質詢方，你都要有所準備，站得住腳。
卓冠廷說，他也要提醒呂家愷，其才離開新北市府還未滿一個月，就忘了前老闆、侯友宜在新北市議會所謂「反質詢」的表現。當時何博文因為共機高密度繞台造成民心惶惶，希望侯必須對捍衛國土的議題有所表態，只是這樣，就被侯高分貝回應，按照國民黨了邏輯，這不就是「反質詢」？
卓冠廷說，他真的想問，呂家愷跟這些國民黨人士們，如果用批評蘇貞昌的標準，侯友宜去年的反質詢，是不是該更大力譴責？