夏宇童緊黏男星熱舞！孫協志不忍了　跳出來幫發好人卡

孫協志、王仁甫所主持的民視節目《明星許願池》，邀請到四組意想不到的雙人表演組合跳舞，驚豔眾人，夏宇童與舞陽首次搭配演出了一段甜到蛀牙的雙人舞蹈，多次穿脫外套與浪漫擁抱的橋段，看得全場臉紅心跳，目睹全程的緋聞男友孫協志只說了：「舞陽是好人啦」，一句話宣示主權讓舞陽收到好人卡，而禁不住王仁甫的慫恿，孫協志也親自下場與夏宇童跳了一段舞蹈中最經典脫衣橋段，充滿粉紅泡泡的肢體接觸，引發了現場滿滿的尖叫聲。





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▲舞陽（左）和夏宇童熱舞，被孫協志發好人卡。（圖／民視提供）

▲孫協志（右二）和夏宇童熱舞，搶回緋聞男友的主權。（圖／民視提供）

由於這次要呈現的才藝，被規定必須是意想不到的演出，所以王仁甫、夏宇童、阿虎跟Amanda這次都卯足全力練習，果然每段表演都跌破現場所有人眼鏡。王仁甫搭配的是饒舌教父大支，雖然是生涯首次嘗試當Rapper，但王仁甫舞台上充滿大將之風的表現，依舊受到大支的激賞。











▲王仁甫（前）和大支首度合作，表現讓人意想不到。（圖／民視提供）

壓軸登場的阿虎則是一改以往搞笑無厘頭的風格，首次不戴帽子以深情的舞姿搭配布蘭妮跳出一支浪漫倫巴國標舞，他透露這次接到製作單位電話，要他挑戰國標舞並與「王思佳」……，製作人還沒說完，阿虎連忙說好，想說能跟女神合作當然好，後來製作人才緩緩說出是跟「王思佳的媽媽布蘭妮」一起合跳，讓阿虎直呼「哪有人這樣敲通告！」





▲阿虎（右）和王思佳媽媽布蘭妮共舞，結果被發現長相神似郭桂彬。（圖／民視提供）

整個舞序是布蘭妮詮釋一個失戀的少女在酒吧喝酒，阿虎要「深情款款」去安慰，愛意濃烈的演出博得滿堂彩，布蘭妮說很開心這次跟阿虎合作，讓她能夠美美的表演，而且第一次挑戰國標舞的阿虎舞技方面可圈可點，讓眾人大讚之外，來賓大支卻說他一直出戲，因為很像看到郭桂彬在跳國標舞，讓眾人頻頻點頭哄堂大笑，笑說阿虎原來也有「明星臉」。



