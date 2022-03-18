COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

早餐吃什麼？台灣人超愛「這組合」：花最少錢但吃最飽

▲台灣早餐種類、口味多元，菜單選項多到不知道要吃什麼，網路調查討論度最高的十大熱門早餐。（圖／風塵萬里旅人手札提供）
▲台灣早餐種類、口味多元，菜單選項多到不知道要吃什麼，網路調查討論度最高的十大熱門早餐。（圖／風塵萬里旅人手札提供）

記者黃韻文/綜合報導

2022-03-18 22:51:13

美好的一天從早餐開始，吃飽才有活力奮鬥。台灣最大好處之一就是美食多元，路上早餐店走兩三步就一間，菜單豐富到每天都不知道選什麼好。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月早餐話題的網路聲量，分析最受網友關注的十大熱門餐點。

我是廣告 請繼續往下閱讀
觀察網友們討論最熱烈的早餐，可發現蛋餅的討論聲量奪冠，可說是台式早餐店最具代表性的食物，餅皮和餡料備受關注，常有蛋餅控網友發文討論「粉漿派還是脆皮派」，往往掀起兩派支持者互尬：「最愛脆脆的古早味蛋餅」、「一定要脆，軟的有點像沒熟」、「蛋餅一定要軟的」，對蛋餅的口感各有所好。

▲蛋餅是台式早餐的最佳代表，粉漿派或脆皮派都各有擁護者。（圖／風塵萬里旅人手札提供）
▲蛋餅是台式早餐的最佳代表，粉漿派或脆皮派都各有擁護者。（圖／風塵萬里旅人手札提供）
網路聲量位居第2名的漢堡，也是不少人的熱門選擇，許多網友都認為早餐店的漢堡價格比連鎖速食店親民，日前一則貼文「早餐店漢堡的靈魂是什麼」更是引起熱烈迴響，眾人紛紛表示：「漢堡肉才是靈魂」、「愛死廉價的重組肉」、「靈魂就是阿姨口中的帥哥」，可見調味的漢堡肉和老闆熱情，都讓人留下深刻印象。

排名第3的三明治，熱賣關鍵在於購買方便又快速，拿了就走不用等，很受趕時間的上班族與學生喜愛，不少人都說「選包好的三明治最快」、「我直接拿櫃檯上包好的三明治」。對於追求CP值與飽足感的民眾來說，飯糰和饅頭都是首選，省錢的網友分享，早餐花最少錢但吃最飽的組合就是「一顆饅頭加豆漿」。此外，飯糰也算便宜且容易飽的食物，即使怎麼加料都很難超過60元。

▲省錢網友推薦「饅頭＋豆漿」是花最少錢但能吃最飽的方式之一。（圖／風塵萬里旅人手札提供）
▲省錢網友推薦「饅頭＋豆漿」是花最少錢但能吃最飽的方式之一。（圖／風塵萬里旅人手札提供）
▲網路調查10大熱門早餐。（圖／Social Lab社群實驗室提供）
▲網路調查10大熱門早餐。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

318國際早餐日！限時5天　超商咖啡半價、奶茶第2杯18元

身份證拿出來！義美尋找「這天」壽星　送8000元大禮包　

達美樂挖到石油？9吋披薩99元　網瘋訂：打趴所有披薩店

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
80.82%19.18%
2022-03-14-2022-03-22
屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？

繼續作答
即時
推薦閱讀