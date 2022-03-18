早餐吃什麼？台灣人超愛「這組合」：花最少錢但吃最飽
美好的一天從早餐開始，吃飽才有活力奮鬥。台灣最大好處之一就是美食多元，路上早餐店走兩三步就一間，菜單豐富到每天都不知道選什麼好。《Social Lab社群實驗室》追蹤近3個月早餐話題的網路聲量，分析最受網友關注的十大熱門餐點。
觀察網友們討論最熱烈的早餐，可發現蛋餅的討論聲量奪冠，可說是台式早餐店最具代表性的食物，餅皮和餡料備受關注，常有蛋餅控網友發文討論「粉漿派還是脆皮派」，往往掀起兩派支持者互尬：「最愛脆脆的古早味蛋餅」、「一定要脆，軟的有點像沒熟」、「蛋餅一定要軟的」，對蛋餅的口感各有所好。
網路聲量位居第2名的漢堡，也是不少人的熱門選擇，許多網友都認為早餐店的漢堡價格比連鎖速食店親民，日前一則貼文「早餐店漢堡的靈魂是什麼」更是引起熱烈迴響，眾人紛紛表示：「漢堡肉才是靈魂」、「愛死廉價的重組肉」、「靈魂就是阿姨口中的帥哥」，可見調味的漢堡肉和老闆熱情，都讓人留下深刻印象。
排名第3的三明治，熱賣關鍵在於購買方便又快速，拿了就走不用等，很受趕時間的上班族與學生喜愛，不少人都說「選包好的三明治最快」、「我直接拿櫃檯上包好的三明治」。對於追求CP值與飽足感的民眾來說，飯糰和饅頭都是首選，省錢的網友分享，早餐花最少錢但吃最飽的組合就是「一顆饅頭加豆漿」。此外，飯糰也算便宜且容易飽的食物，即使怎麼加料都很難超過60元。