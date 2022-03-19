NBA／威少關鍵絕平三分！湖人延長賽復仇暴龍　終止3連敗

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接著暴龍耐心傳導之後，Gary Trent Jr.在外線命中三分，不過James隨即還以顏色；讀秒時刻，湖人發生失誤，Trent在25.7秒時再度射進外線，讓暴龍取得重要的領先。
下一回合，James孤注一擲的三分投射沒能命中，Westbrook抓到進攻籃板之後，再次於外線拔起出手，還是沒有進，暴龍掌握籃板之後，湖人只能被迫賠上犯規。
暴龍暫停之後回來發球，但是Barnes接球後卻被Westbrook抄走，後者持球推進，並投進追平三分。進入到延長賽後，兩隊還是打得難分難解，Pascal Siakam在51.8秒時兩罰一中，幫助主場球隊取得領先。但隨後Avery Bradley接獲助攻命中三分球，湖人反超以2分領先，他隨後再命中兩罰鎖定比賽。
這一場Westbrook得到22分10助攻10籃板，並且命中4顆三分球；James斬獲全場最高的36分，另外還有9籃板7助攻；W.Gabriel得到17分，Bradley得14分。
Barnes這一場手感火燙，21投14中攻下31分，而Trent則是命中4顆三分球得到23分，Fred VanVleet繳出20分7助攻的數據，P.Siakam攻下17分7助攻6籃板。