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NBA／威少關鍵絕平三分！湖人延長賽復仇暴龍　終止3連敗

▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）
▲「威少」Russell Westbrook。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-19 10:24:22

洛杉磯湖人今日在客場對戰多倫多暴龍，明星後衛「威少」Russell Westbrook證明自己仍有能左右比賽勝負，他這場繳出22分10助攻10籃板的「大三元」數據，還投進關鍵追平三分球，幫助球隊最終在延長賽中以128:123贏球，終止近期的3 連敗。

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上一次兩軍交手，暴龍以雙位數分差取勝。此役上半場打完，湖人還領先4分，不過第三節Scottie Barnes爆發，連續進球率隊反超，之後兩隊開始一路纏鬥，比分始終維持在很有限的差距，比賽最後2分鐘兩隊戰成110:110平手。

接著暴龍耐心傳導之後，Gary Trent Jr.在外線命中三分，不過James隨即還以顏色；讀秒時刻，湖人發生失誤，Trent在25.7秒時再度射進外線，讓暴龍取得重要的領先。

下一回合，James孤注一擲的三分投射沒能命中，Westbrook抓到進攻籃板之後，再次於外線拔起出手，還是沒有進，暴龍掌握籃板之後，湖人只能被迫賠上犯規。

暴龍暫停之後回來發球，但是Barnes接球後卻被Westbrook抄走，後者持球推進，並投進追平三分。進入到延長賽後，兩隊還是打得難分難解，Pascal Siakam在51.8秒時兩罰一中，幫助主場球隊取得領先。但隨後Avery Bradley接獲助攻命中三分球，湖人反超以2分領先，他隨後再命中兩罰鎖定比賽。

這一場Westbrook得到22分10助攻10籃板，並且命中4顆三分球；James斬獲全場最高的36分，另外還有9籃板7助攻；W.Gabriel得到17分，Bradley得14分。

Barnes這一場手感火燙，21投14中攻下31分，而Trent則是命中4顆三分球得到23分，Fred VanVleet繳出20分7助攻的數據，P.Siakam攻下17分7助攻6籃板。

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