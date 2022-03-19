親子踏青好去處　潭子新田5號登山步道整修翻新

使用長達

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年的潭子新田萬里長城登山步道，在山區高溫潮濕的環境中，許多木棧道已損壞，台中市政府觀光旅遊局今年

2

月已完成改善，修繕內容包括前後段登山步道休憩木棧道、安全護欄、拱橋欄杆、階梯棧道、造型欄杆、邊坡排水溝、新式導覽牌、方向指示牌等設施，也正式更名為新田

5

號登山步道，為當地觀光再添特色，是親子踏青的好地方。

觀旅局表示，行政院農業委員會水土保持局去年補助

500

萬元經費，加上市府自籌新台幣

88.2

萬元，共計

588.2

萬元，由觀旅局執行「潭子區萬里長城觀光步道修繕工程」。由於登山步道長期於山區高溫潮濕環境下，部分木棧道腐朽、護欄損壞，已在最短時間進行步道修復工程，恢復安全的登山步道，其中，損壞較嚴重的登山步道前段連結設施及木棧道功能性整修，後續持續爭取水保局補助第二期經費施作。

觀旅局說，新田

5

號登山步道位於刀石坑福德祠及停車場旁，長度約

600

公尺，為木棧道和水泥路混合步道，沿途欄杆上附掛別緻圖騰，以當地農作物產品如綠竹筍、水稻、柿子及桶柑等展現地方特色，而步道最高點有一木造涼亭，涼亭旁有明顯岔路，是循著稜線前往大湖山的登山路徑，沿途風光明媚。

此外，潭子區的新田登山步道群，位於聚興山，現有步道總長

2.9

公里，設有

1,063

階的木棧階梯，依山勢蜿蜒而建，除設有幾處的眺望台外，最高點賞鷹平台可眺望豐原地區，是潭子與豐原地區民眾平假日休閒健行的好去處，再加上近期改善完工的新田

5

號登山步道，步道總長將達

3.5

公里，惟目前新田

3

號登山步道仍封閉整建中，提醒山友請勿前往，避免發生危險。

觀旅局邀請山友前來享受自然純樸的步道風光，並請記得攜帶防蚊液或穿輕薄長袖防蚊，踏青甩油後可順遊附近知名景點，如摘星山莊為台灣少見的清代武官住宅，門院埕前有半月池及蒼翠竹林，為遊客必訪的市定古蹟建築；周邊另有全球唯一以釣魚為主題的觀光工廠「寶熊漁樂碼頭」，以寓教於樂方式讓旅客了解釣魚文化，並輕鬆理解海洋環保的重要性。