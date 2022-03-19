中市員警李宗政休假遇火警　無人機協助滅火立大功

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李宗政當時與友人相約到南投鹿谷鄉健行，突然發現遠處疑有火災情事，李員先是請友人撥打119報案，並趕赴現場查看，消防人員隨即抵達，不過現場火勢不小，李員突然靈機一動，認為自己的無人機執照或許能派上用場！經詢問到場救火之消防人員並經同意後，自願協助以自行購入且合法登錄無人機升空勘查火勢，並依消防人員請求，飛行至竹林後巷內，發現煙霧下之另一起火點，隨即主動告知消防人員前往該處救災以避免火勢擴大，讓救災任務迅速且順利圓滿達成。
李宗政事後表示自己因為有興趣便主動報名參加各類無人機訓練，並在110年間通過無人機警察隊訓練，並順利考取「無人機多旋翼」普通及專業高級執照，想不到當日居然派上用場，李員說「我自己也感到很意外！」，很高興自己閒暇之餘的興趣能協助消防人員救火，並表示會持續精進無人機操作技巧，希望日後在其他場合能夠幫助更多人。
第一分局表示，員警利用休假安排健行登山等健康休閒活動，可適時調節身心釋放壓力，遇到緊急狀況發生時也徹底發揮為民服務與團隊合作的精神，可謂美事一樁；警方同時提醒民眾，清明佳節將至，屆時掃墓祭祖後務必熄滅火源，並謹記「四不二記」口訣(不燃燒雜草、菸蒂不亂丟、冥紙不飛揚、爆竹不燃放、記得滅餘燼、記得收垃圾)，以避免意外發生。