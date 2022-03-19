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內幕／侯家軍成侯友宜尖刀　排擠新人還放話教訓現任議員

▲新北市長侯友宜子弟兵侯家軍參選新北市議員，但新北市府遭爆行政不中立，獨厚侯家軍。（圖／資料照片）
▲新北市長侯友宜子弟兵侯家軍參選新北市議員，但新北市府遭爆行政不中立，獨厚侯家軍。（圖／資料照片）

記者余祥／台北報導

2022-03-19 11:23:172022-03-19 11:25:42

新北市長侯友宜推自己的子弟兵插旗新北市議員，但侯市府獨厚侯家軍的行徑，引發新人及現任議員極度不滿。據了解，宮廟活動中，侯家軍可以坐主桌、有名牌，其他人只能默默在旁邊發文宣；區長、里長行程，非侯家軍者也無從得知，被地方酸現在新北市的活動只有4個侯家軍能參加；不只排擠新人，侯市府過去還頻頻透過媒體放話：「若不聽話，就派侯家軍去選那一區」，警告意味濃。

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新北市府前副發言人戴湘儀、蔡畹鎣、呂家愷及前市長室祕書吳訓孝紛紛插旗投入新北市議員選舉，日前才被爆出，侯市府為讓吳訓孝順利出現，竟出手要連系、韓系背景的林鼎超換選區參選，不只如此，侯為捧自己的侯家軍，新北市府毫不避嫌，直接挹注行政資源，令其他新人及現任議員極度不滿。

新北地方人士批，侯市府這次真的很誇張，侯家軍出席宮廟活動都會坐主桌、有自己的名牌，還會被特別介紹，其他議員擬參選人只能在旁默默發文宣。

不只如此，非侯家軍的議員參選人完全無從得知區長、里長以及局處首長的行程，只有侯家軍知道這些行程，可以參加，有些區長、里長更是直接帶侯家軍跑行程、出席餐敘，現在地方都酸，新北的活動只有4名侯家軍可以參加。

不只新人反彈，黨內人士說，侯市府過去也屢屢透過媒體放話，把侯家軍當成威脅不聽話、自走砲性格現任議員的工具，傳遞「不聽話就讓侯家軍去選你那區」的訊息。

也有現任議員曾在侯友宜面前直接開砲，某次行程侯家軍明明已經卸任市府職務，卻穿著市府人員才能穿的背心跑一個視察行程，引發某議員直接開嗆：「侯市長你要不要直接保送他？」

黨內人士多認為侯市府這一波操作侯家軍操作的太過火，尤其現在只是議員黨內初選階段，縣市長多會保持中立，等到正式初選出線後，才會正式力挺自己的子弟兵，侯市府此舉也無疑是打臉過去最愛強調中立的侯友宜。

不只是縣市長如此，前總統馬英九在內的黨內大咖在初選一向也是保持同樣的立場，不會特別跟哪位參選人掛看板、錄製語音拜票等，都是等到初選結束，要對戰國民黨外的真正對手時，才會出手力挺。

黨內人士認為，侯友宜不惜打破自己過去一再強調的行政中立，以市府資源挹注侯家軍，可能是為2024大位試水溫，但此舉引發侯家軍與非侯家軍兩派人馬的爭執，未來恐釀成黨內茶壺風暴。

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