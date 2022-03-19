內幕／侯家軍成侯友宜尖刀　排擠新人還放話教訓現任議員

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新北地方人士批，侯市府這次真的很誇張，侯家軍出席宮廟活動都會坐主桌、有自己的名牌，還會被特別介紹，其他議員擬參選人只能在旁默默發文宣。
不只如此，非侯家軍的議員參選人完全無從得知區長、里長以及局處首長的行程，只有侯家軍知道這些行程，可以參加，有些區長、里長更是直接帶侯家軍跑行程、出席餐敘，現在地方都酸，新北的活動只有4名侯家軍可以參加。
不只新人反彈，黨內人士說，侯市府過去也屢屢透過媒體放話，把侯家軍當成威脅不聽話、自走砲性格現任議員的工具，傳遞「不聽話就讓侯家軍去選你那區」的訊息。
也有現任議員曾在侯友宜面前直接開砲，某次行程侯家軍明明已經卸任市府職務，卻穿著市府人員才能穿的背心跑一個視察行程，引發某議員直接開嗆：「侯市長你要不要直接保送他？」
黨內人士多認為侯市府這一波操作侯家軍操作的太過火，尤其現在只是議員黨內初選階段，縣市長多會保持中立，等到正式初選出線後，才會正式力挺自己的子弟兵，侯市府此舉也無疑是打臉過去最愛強調中立的侯友宜。
不只是縣市長如此，前總統馬英九在內的黨內大咖在初選一向也是保持同樣的立場，不會特別跟哪位參選人掛看板、錄製語音拜票等，都是等到初選結束，要對戰國民黨外的真正對手時，才會出手力挺。
黨內人士認為，侯友宜不惜打破自己過去一再強調的行政中立，以市府資源挹注侯家軍，可能是為2024大位試水溫，但此舉引發侯家軍與非侯家軍兩派人馬的爭執，未來恐釀成黨內茶壺風暴。