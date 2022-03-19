有力音樂助選團　音樂趴挺李庭慧拚旗美區初選

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李庭慧投身市議員初選以來一步一腳印勤走基層，尤其她特有的文化氣息令人印象深刻，面對即將到來的初選民調，她更積極的開拓票源，從路口請託、市場拜票到車隊掃街都看得到她努力的身影。
為了拉抬選情，李庭慧有一票8年級喜愛音樂的好友力挺她參政實踐理想，今天在李庭慧位在美濃區的服務處前廣場成立「有力音樂助選團」力挺高雄最年輕的參選人。他們用吉他、小提琴、薩克斯風及烏克麗麗彈奏一曲曲輕快活潑的音樂，各展現才華，用民主音樂會的形式為選舉增添快樂的氣氛。吉他手李侑霖稱讚李庭慧對旗美的未來有美好的建設願景、薩克斯風手邱宇晨推薦李庭慧熱情誠懇、彈奏烏克麗麗的徐子婷肯定李庭慧對推動文化經濟建設有遠大的抱負。
李庭慧用keyboard電子琴演奏「如果可以」，深情流露表達她對這塊土地的情感，要為大旗美地區打造更優質的生活環境而努力。
李庭慧表示，旗美山城有優美的自然風光，交通、醫療及學習資源還要加強，她會努力縮短城鄉差距，建設旗美更美好的未來。她說，高雄市議會一直沒有音樂背景的市議員，希望有幸成為議會首位音樂界的代表，未來會致力於強化地方文化認同，讓藝術人才落地生根，用文化創意帶動地方經濟。
面對激烈的選情，李庭慧繼續勤走基層也把握機會每天固定時間追隨垃圾車向民眾拜票尋求支持，她說努力被看見也獲得好評，對選情充滿信心。