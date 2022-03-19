環保不牴觸商業！林楚茵揪洪申翰大談「氣後發展關鍵字」

近年來，全球化除了帶動產業進行數位轉型，ESG浪潮也隨之湧起，要跟上這波趨勢，「淨零碳排」、「碳中和」、「負碳排」成了不可不知的關鍵字。民進黨立委林楚茵的YOUTUBE節目「台灣好聲茵」，邀請在環境議題專業的同黨立委洪申翰一同一探究竟。 我是廣告 請繼續往下閱讀 洪申翰發揮專業，一一解釋各氣候發展關鍵字的內容。談到「淨零排放（Net zero emissions）」，洪說，就是指企業、組織在特定期間內，「所有溫室氣體」的「排放量」與「清除量」達成平衡；要達成「淨零排放」之前，可能會先需要進行「負碳排（Carbon Negative）」，意味著企業、組織在特定衡量期間內，「碳清除量」遠超過「碳排放量」，而最後當「碳排放量」與「碳清除量」相等，就可以達到「碳中和（Carbon Neutral）」。林楚茵提到，她與洪申翰在本會期之初召開「減碳救地球、調適救台灣記者會」，就因為今年是重整台灣氣候變遷調適政策非常好的時刻，像是立法院即將處理溫管法修法，且台灣「國家氣候變遷調適行動計畫」2023年將提出接下來第三期計畫等。洪申翰分享，他的臉書貼文底下經常會有許多民眾來留言及討論，「甚至有篇總留言字數高達7000多字」，代表台灣有越來越多人開始重視永續發展，因為這不只是環保議題，而是與每個人未來生活息息相關，「這些討論都是非常健康的過程」。最後，林楚茵強調，其實環保並不會與商業牴觸，這是新的商業趨勢，「未來氣候與產業間各環節的連結，只會多不會少，邀請大家一起關注」。全黨救一人？藍提案禁反質詢 林楚茵：快讓蔣萬安轉大人遭蘇貞昌反嗆！藍擬停質詢挺蔣萬安 綠委洪申翰譏小黨寶批蔣萬安踐踏民代職權 吳思瑤：他是表演、不是問政