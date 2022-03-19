貝里斯籍貨輪擱淺至今！16名船員受凍 台暖送防寒物資
一艘貝里斯籍貨輪日前因不明原因，在台東富岡外海失去動力，漂到富岡海堤擱淺，船上16名船員無法上岸，至今仍在設法修復脫困，佛教慈濟基金會接獲訊息後，率先響應捐贈毛帽、圍巾、外套、背心、衛生衣、棉襪及暖暖包等物，移民署台東縣專勤隊及基隆港國境隊花蓮港分隊，將防寒物資順利送上貨輪，提供給船員使用。
據了解，這艘貝里斯籍貨輪「聯利輪」噸位6653，船長100公尺、船寬19.2公尺，船上滿載雜貨與油料，在3/3從中國煙台港出海，預計3/16抵達印尼，但在3/7晚間22時經操作員發現在小野柳外1浬沿岸航行，結果竟失去動能，3/8漂至富岡海堤擱淺至今，船上有11名中國籍、5名印尼籍共16名船員。
對此，台東專勤隊表示，友邦貝里斯籍貨輪擱淺台東富岡港外海堤已11天，仍在設法修復脫困。
台東專勤隊指出，佛教慈濟基金會接獲訊息後，率先響應捐贈毛帽、圍巾、外套、背心、衛生衣、棉襪及暖暖包等物。經聯繫亞洲船務代理有限公司協助在富岡漁港碼頭以橡皮艇接駁，移民署人員順利將防寒物資送上擱淺貨輪。
其中印尼籍船員非常謝謝台灣各界對我們的幫忙與協助，並表示最近早晚溫差大，晚上很冷，感謝移民署募集防寒衣物及暖暖包，讓他們有厚暖衣服可以穿，不會感冒生病。
台東專勤隊隊長黃志明表示，移民署秉持人道關懷精神，拋磚引玉，感謝各界捐贈愛心資源，讓遭遇困境的船員感受到台灣人的善心。（編輯：林莞茜）