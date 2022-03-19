可摺疊掛燙機開箱！不只拯救鹹菜乾 媽媽用來除「這個」
飛利浦家電年初推出「洗鞋小旋風」，讓小白鞋可以維持白亮亮的時髦狀態，緊接著飛利浦再度推出可摺疊輕巧掛燙機（STH3020），又名「元氣筒」。獲德國iF設計獎，摺疊收納後僅手掌大小，主打超導技術熨燙板，不挑衣料，30秒就能搞定衣物皺褶，售價1790元，即日起上市。
傳統直立式掛燙機其實頗佔空間，如果不是經常使用，放久了就默默自行生長出一座衣服山，再加上忙碌的上班族，晚晚下班，又要準時早上打卡上班，起床後的每分每秒都在跟時間賽跑，出門抓起皺巴巴的衣服更讓人煩躁。飛利浦家電推出全新首支可摺疊、重量更輕巧的「元氣筒」掛燙機（STH3020），號稱30秒即可撫平衣物皺褶。
輕巧掛燙機每分鐘20g的強力穿透蒸氣不間斷輸出，不需熨衣板就能撫平衣物，超導技術金屬熨燙板適用所有材質，任何衣物都能使用，且任何角度都能快速出氣補水，不挑衣料，連布料傢飾品如沙發、窗簾、絨毛玩偶等，以高溫蒸氣去除異味與殺菌，是後疫情時代的居家清潔用品。
實際開箱試用，不同於傳統的直立式掛燙機，元氣筒外型小巧不佔空間，加上水箱就比吹風機大上一些，重量也更重一些，不必被水箱限制，可以運用的環境更多元，像是可以用高溫蒸氣替絨毛玩偶殺菌，或是出門一趟的外套也能用掛燙機的高溫殺菌，穿起來會更加安心。實際用來熨燙超級皺的「鹹菜乾」襯衫，花了1分鐘燙了半件，但對於燙熨的效果也頗為滿意，使用時，開機按下蒸汽鍵幾乎是秒出蒸汽，不需要苦等預熱出蒸汽，對於急性子的人來說相當方便，且如果是需要有熨燙出線條的衣物，在拉好衣物之後出點力氣也能燙出線條。以1790元的售價來看，不佔太多空間、熨燙功能頗強、還能替沙發、玩偶用蒸氣殺菌，算是一台有多功能的掛燙機。