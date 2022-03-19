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內幕／綠屏東初選！各拉縣長級戰隊比拚　3陣營刀刀見骨

▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆有意爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）
▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆有意爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-19 13:37:192022-03-19 13:53:41

屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，繼現任縣長潘孟安唯一支持周春米、前縣長曹啟鴻力挺鍾佳濱後，莊瑞雄也找來前縣長蘇嘉全陪同登記。前後任縣長為主體的「三大戰隊」分庭抗禮，再加上台南市長黃偉哲、新竹市長林智堅等黨內大咖陸續發聲，甚至出現1人挺2陣營的詭異情況，讓選情更加詭譎，不到最後一刻，沒有人有把握出線。

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潘孟安任滿兩屆，無法再競選連任，依民進黨內相關規範，此次屏東縣將由初選決定提名人選，包含周春米、莊瑞雄、鍾佳濱等三名在地立委都積極爭取。起初，各陣營紛紛掛出與總統蔡英文、副總統賴清德的合照看板互相較勁，更是一幅比一幅更大、位居要道，亂象層出不窮。

民進黨中常會因此決議，各陣營初選期間，禁止掛出包含蔡、賴在內的選對會成員合照，盼能終止紛擾，各陣營開始「另起爐灶」，找來前後任屏東縣長力挺，也想方設法要與蔡、賴有所連結。

黨內人士指出，莊瑞雄與蘇嘉全姪子蘇震清本就是三人之中最有交情的，因此蘇嘉全出馬挺莊乍看震撼，但其實也不是太意外。另外，2020立委選舉莊瑞雄「禮讓」蘇震清的人情，即使蘇嘉全不等於蘇震清，但老縣長「代姪出馬」力挺莊瑞雄，絕對有其脈絡。

該人士也說，除了蘇嘉全，英系立委們也大力相挺莊瑞雄，多位中北部立委三天兩頭就往屏東跑，與其合體掃街，莊近來更頻打擦邊球，成立「屏東雄讚-小英青年軍」腳踏車隊騎行屏東造勢，不難看出選情激烈，也想與蔡英文「掛勾」的策略。

至於曹啟鴻挺鍾佳濱，該人士認為，鍾佳濱能擔任曹啟鴻縣長任內8年副縣長，雙方有一定程度默契，力挺並不意外，惟副總統賴清德是否真的選邊站，則讓人玩味。

他表示，三月中記述已故前駐泰大使李應元的新書發表會鍾佳濱也到場，其在會場徘徊等待隨後到場的賴，除了刻意要「同框」外，更突兀地將李應元相關書籍遞給賴清德簽名，「從兩人互動看來，真有這麼挺嗎？」

熟悉屏東選情的綠營人士則分析，潘孟安之所以力挺周春米，起因周擔任不分區立委以來，協助向中央爭取屏東縣建設預算多所努力；另莊、鍾兩人過去參選，潘孟安也是站台挺到底，並沒有獨厚誰的問題。未來不論誰出線，要維持屏東縣品質保證的綠色執政，一定是會團結，這毋庸置疑。

該人士也提到，除了屏東前後任縣長外，像是黃偉哲、林智堅，甚至到民進黨立委蘇巧慧、林靜儀等人都成拉攏對象，三方陣營紛紛搶人，上述公職都出現力挺不只一人的奇怪現象，更讓選情霧煞煞。

而近來有耳語傳出，若特定候選人出線，蘇震清也計畫投入大選，綠營恐陷分裂。地方人士對此分析，這當然是選舉攻防的一部份，特定陣營喊話的成分居多。因為即使蘇家在屏東有雄厚的基層實力，但顧及蘇嘉全與層峰的關係，以及蘇震清與綠營過往票源仍多所重疊，出馬選到底的可能性實在不高，「不然為甚麼洪恆珠（蘇嘉全妻子）不選到底？2020立委蘇震清也沒有硬與民進黨對抗到底？」

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