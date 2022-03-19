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巷仔內／綠屏東激戰！潘孟安要保影響力　莊、鍾沒本錢等

▲屏東縣長潘孟安今年底將卸任，未來動向受到矚目。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲屏東縣長潘孟安今年底將卸任，未來動向受到矚目。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

記者黃宣尹／特稿

2022-03-19 13:43:402022-03-19 13:46:27

屏東縣長潘孟安任期屆滿，有意爭取接班的民進黨立委周春米、莊瑞雄、鍾佳濱力拚初選、競爭激烈。各界關注何以殺到刀刀見骨，又在4月8日民調結束後是否能順利整合，慎防2018年「高雄慘案」重演。據分析，正值壯年的潘孟安卸任後在政壇仍大有可為，也因此其想在屏東政壇保有一定影響力，現任縣長「撩下去」，讓這場縣長初選可說是火藥味十足。

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民進黨內屏東初選競爭激烈，周、莊、鍾三陣營誰也不相讓，屢現言語交鋒。據指出，潘孟安感念周春米擔任不分區立委以來，替屏東爭取建設不遺餘力，因此在顧及屏東發展的大前提下，不畏各種流言挺周。

另有分析指出，潘孟安今年「僅」58歲，在政壇仍大有可為，惟受到近年敏感的「落跑」議題綁住，暫時沒有其他可能。但其要先在卸任之後，仍在屏東政壇持續保有一定影響力，才會對個人前途多所助益，現任縣長「撩下去」，讓這場縣長初選可說是火藥味十足。

另莊瑞雄、鍾佳濱則分別58歲、57歲，兩人從政經歷完整，莊更有全國高知名度。地方人士認為，兩人都沒有再等誰8年的本錢，試想8年後都超過65歲了，屆時再來選一個非直轄市的屏東縣長，對於兩人的能力都略顯大材小用。

也因此，周春米、莊瑞雄、鍾佳濱都有不能輸的壓力，讓國境之南的地方初選，成為舉國關注的焦點。周、莊、周三陣營至今仍持續舉辦縣政座談會，且越辦越多、越大，周春米擔任不分區從0知名度到現今持續勤跑基層，效果顯著，每場支持者到場人數幾乎都是對手3到5倍，基層實力讓人印象深刻。

雖然座談會人數沒有取得優勢，鍾佳濱選擇持續搬出施政與潘同樣受好評的老縣長曹啟鴻、另想方設法與副總統賴清德有所連結；莊瑞雄也成立「屏東雄讚-小英青年軍」腳踏車隊騎行屏東造勢，積極與蔡英文、英系立委「掛勾」。選戰倒數不到一個月，各陣營各有策略，也各有優勢，結果如何很快就會揭曉。

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