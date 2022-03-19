屏東最新民調出爐！莊瑞雄、周春米打平 鍾佳濱遭邊緣化
屏東縣長潘孟安任期屆滿，民進黨內有意接班的立委周春米、鍾佳濱、莊瑞雄競爭激烈，引發全國關注。根據《NOWnews今日新聞》網路民調顯示，在三位候選人政見陸續提出的情況下，共有50%民眾認為莊瑞雄最適合擔任縣長、有48.93%民眾認為周春米最有資格，另有0.98%民眾選擇鍾佳濱，莊、周支持度可說近乎打成平手，鍾佳濱則徹底遭到邊緣化。
屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，根據《NOWnews今日新聞》於本月17日至18日所做網路民調顯示，當問及「屏東縣長民進黨內初選三位候選人政見陸續提出，您認為哪一位最適合擔任縣長？」時，共有50.00%網友選擇莊瑞雄、48.93%網友力挺周春米，另有0.98%看好鍾佳濱，0.09%不知道、沒意見。由數據看來，莊、周支持度可說近乎打成平手，鍾佳濱則徹底遭到邊緣化。
而問及「現任縣長潘孟安、前縣長蘇嘉全、曹啟鴻分別表態力挺周春米、莊瑞雄、鍾佳濱，您是否認為會對選情造成影響？」時，共有57.76%的網友認為有所影響、39.07%網友認為不會對選情造成影響；另有3.17%網友不知道、沒意見。
另問及「屏東縣長期由民進黨執政，此次黨內初選競爭激烈，曾是民進黨籍的無黨籍立委蘇震清也被點名可能投入選戰，您是否認為藍營有機會突圍，搶下縣長寶座？」時，共有78.69%的網友認為藍營沒有機會勝選；認為國民黨有機會突圍的僅有15.79%；另有5.51%網友不知道、沒意見。