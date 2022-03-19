又因俄烏被外媒狂追！趙立堅怒拋「六大問」：自己想想吧

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其後，《法新社》記者再次追問道，拜登斷言俄羅斯軍隊在烏克蘭故意襲擊平民，犯下戰爭罪，美國國務卿布林肯也重申此觀點，那麼中方對於俄軍造成這些傷亡是否感到關切？如果可能的話，能否避免探討在過去的衝突中，美國行動可能造成的平民傷亡？
此時，趙立堅略顯不耐的回覆稱：「關於平民的事，我這些天已經答過很多次了。中方當然對平民的傷亡表示惋惜。我不知道你一直糾纏這個問題是什麼意思。我也想在這裡借你的問題反問你一句。你是法新社的記者，作為一個歐洲主要的媒體、主要的通訊社，我想你們作為記者，也應該反思反思。」
接著，趙立堅拋出一連串問題，要這位外媒記者去詢問美方：
1.美國作為烏克蘭危機的始作俑者，為什麼美國人一直在對中國進行污衊抹黑，而不是去反思一下北約一味東擴造成的歐洲安全困境？
2.為什麼美方沒有傾聽包括基辛格（季辛吉）在內的那些專家，關於「烏克蘭不應成為東西方對抗前哨」的呼籲？
3.為什麼美國不去反省自身在烏克蘭煽風點火後，旋即隔岸觀火的虛偽行徑？
4.美國人有本事搞北約東擴，為什麼不派兵去支持烏克蘭人民？
5.美國是第一批從烏克蘭撤出平民和使領館人員的。想沒想過，美國不會為烏克蘭死一個士兵呢？
6.作為一個歐洲媒體，有沒有反思為何歐洲會淪為戰場、會淪為大國博弈的競技場？為什麼烏克蘭會淪為大國博弈的棋子和犧牲品呢？
趙立堅還重砲抨擊，指控美國最不應該做的，就是向中國這樣一個「非當事方」大潑髒水，這種卑劣行徑恰恰暴露了美方做賊心虛的心理、禍水東引的禍心，以及想藉烏克蘭危機漁利的真實意圖。
隨後，又有《路透社》的記者提問：「剛才法新社的記者問到了平民傷亡的問題，我無意詢問你的觀點，只想確認一下，據中國政府了解，那些中方感到痛惜的平民傷亡，大部分是由俄軍造成的還是由烏軍造成的？」
對此趙立堅則說：「這個恐怕你得去問俄方吧？你得去問烏方吧？中國是當事方嗎？你問我，我可以明確地告訴你，中方的立場是十分清楚的。你沒必要再無理糾纏這樣的問題。」