桃園增3確診！航空公司2女性清艙人員染疫 感染源待釐清
中央流行疫情指揮中心今（19）日宣布，國內新增6例本土個案，分別是桃園市3例、嘉義縣2例、嘉義市1例，其中在桃園市確診部分，有2人為航空公司清艙人員（案21913、21914），兩人皆為20多歲女性，是在3/18桃機定期篩檢驗出陽性確診，CT值都為26。
指揮中心莊人祥表示，桃園新增3案，有2例為某航空公司清艙人員，分別在3/15與3/16喉嚨不適，而後在3/18桃機員工定期篩檢驗出陽性確診，CT值28、26.3，目前感染源仍待持續疫調、基因定序釐清。
另外1案為40多歲女性，未接種疫苗，莊人祥說，她在3/16因其他疾病就醫，PCR驗出陽性，CT值為34，但在後續兩次採檢均為陰性，6名接觸者家屬PCR也都是陰性，目前研判是舊案，對社區無影響性，兩次血清N抗體陰性、S抗體陽性。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
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