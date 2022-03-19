海派文化藝術節佛光山登場 李磊「憶江南」台灣首次亮相
第十一屆海派文化藝術節暨「憶江南－李磊的詩性與抽象」繪畫展，3月19日在高雄佛光山佛陀紀念館第四展廳舉行。19日開幕儀式，包括台灣抽象藝術大師蕭勤、前歷史博物館館長黃光男等人皆應邀出席。
佛陀紀念館館長如常法師在開幕式上表示，雖然受到全球疫情影響，但仍能在暮春三月迎來海派藝術家李磊先生的首次台灣個展，一定會為台灣民眾和藝術愛好者帶來舒適快意的觀展體驗，也期盼能藉由此展讓更多兩岸的民眾認識具有東方詩性美學的海派抽象藝術。
展覽由上海文化和旅遊局、人間文教基金會共同主辦。上海市文化和旅遊局副局長金雷以視頻方式代表主辦方致辭並祝賀展覽開幕，金雷表示，在全球疫情影響仍未消散的當下，滬台兩地通力合作，成功在高雄舉辦本次展覽實屬不易，希望通過此次展覽在進一步促進兩岸文化藝術多源化交流的同時，也為兩岸藝術家探討中國抽象藝術的歷史淵源與發展前景搭建更廣闊的平臺。
展覽選取了被眾多媒體和評論家譽為「抽象詩人」李磊的50件抽象畫作品，從中華文化的核心理念與西方抽象藝術語言相結合的角度，展示東方抽象藝術的發展之路。藝術家李磊表示，希望藉助他的藝術創作，向兩岸觀眾展示人類對家鄉、對藝術共同的情愫與追求，讓兩岸藝術愛好者在心靈上產生共鳴。展覽將從3月19日至5月15日在佛光山佛陀紀念館展出。