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新增確診數全球第一！經濟民生壓力　韓國下週仍放寬限制

▲經過激烈辯論與商討後，韓國政府仍宣布，將於下週稍微放寬防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）
▲經過激烈辯論與商討後，韓國政府仍宣布，將於下週稍微放寬防疫限制。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-19 15:31:35

我國中央流行疫情指揮中心今（19日）表示，考量近期韓國新冠疫情持續嚴峻，日新增病例數已高居全球第一，自3月22日零時起，增列韓國航線航班於落地時採驗，檢驗結果陽性後送醫院或集中檢疫所／加強版防疫旅宿。疫情如此嚴重，韓國政府在經過激烈辯論與商討後，仍宣布將於下週稍微放寬防疫限制。

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綜合《韓聯社》、《中央日報》等韓媒報導，韓國中央防疫對策本部19日通報，截至當天0時，韓國又新增38萬1454例新冠確診，比前一天減少2萬5562例，也是時隔4天再度降至40萬例以下。

單從數值上看，單日病例數雖然呈現減少趨勢，但是否到達拐點，還需結合下週數據才能判斷，尤其韓國防疫部門21日起將放寬私人聚會人數限制，由6人提高至8人，單日病例不排除將再度增加。

報導指出，疫情導致韓國經濟被重創，要求放鬆防疫的呼聲居高不下。以經濟部門為首的韓國政府部門，大多要求解除營業時間限制，而保健福祉部、疾病管理廳、醫療界則普遍預測疫情流行高峰未到，至少在本月底之前，都不應放鬆防疫韁繩。

韓國中央防疫對策本部第一副部長權德哲(保健福祉部長)，18日在政府世宗大廈主持的會議總結發言中證實，將放寬私人聚會人數上限，餐廳等公眾場所營業時間限制則暫未調整，並補充說道：「考慮到減輕個體戶和小商戶的生計壓力，考慮到國民日常生活中的不便，經過激烈爭論，最終決定僅小幅調整聚會人數。」

權德哲並提到，由於Omicron大流行、醫療系統負荷能力、流行頂點預測的不確定性等因素，如果大幅放寬限制，恐怕會帶來嚴重後果，隨著確診患者增加，重症人數也有所攀升，整體醫療體系壓力也都在加重。截至18日為止，韓國全國重症患者的病床啟動率為66.5%，正在迅速增加，地區啟動率則達到90%，有些地方甚至已經完全飽和。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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