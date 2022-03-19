新增確診數全球第一！經濟民生壓力　韓國下週仍放寬限制

我是廣告 請繼續往下閱讀
單從數值上看，單日病例數雖然呈現減少趨勢，但是否到達拐點，還需結合下週數據才能判斷，尤其韓國防疫部門21日起將放寬私人聚會人數限制，由6人提高至8人，單日病例不排除將再度增加。
報導指出，疫情導致韓國經濟被重創，要求放鬆防疫的呼聲居高不下。以經濟部門為首的韓國政府部門，大多要求解除營業時間限制，而保健福祉部、疾病管理廳、醫療界則普遍預測疫情流行高峰未到，至少在本月底之前，都不應放鬆防疫韁繩。
韓國中央防疫對策本部第一副部長權德哲(保健福祉部長)，18日在政府世宗大廈主持的會議總結發言中證實，將放寬私人聚會人數上限，餐廳等公眾場所營業時間限制則暫未調整，並補充說道：「考慮到減輕個體戶和小商戶的生計壓力，考慮到國民日常生活中的不便，經過激烈爭論，最終決定僅小幅調整聚會人數。」
權德哲並提到，由於Omicron大流行、醫療系統負荷能力、流行頂點預測的不確定性等因素，如果大幅放寬限制，恐怕會帶來嚴重後果，隨著確診患者增加，重症人數也有所攀升，整體醫療體系壓力也都在加重。截至18日為止，韓國全國重症患者的病床啟動率為66.5%，正在迅速增加，地區啟動率則達到90%，有些地方甚至已經完全飽和。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。