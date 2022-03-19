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素人林慧欣首參選　六立委站台聲援

▲民進黨高雄市議員參選人林慧欣，今天上午在美濃湖畔李氏野蓮家進行造勢活動，高雄市選區立委邱志偉、邱議瑩、李昆澤、許智傑、劉世芳及賴瑞隆連袂穿著青蛙裝為參選人林慧欣站台。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲民進黨高雄市議員參選人林慧欣，今天上午在美濃湖畔李氏野蓮家進行造勢活動，高雄市選區立委邱志偉、邱議瑩、李昆澤、許智傑、劉世芳及賴瑞隆連袂穿著青蛙裝為參選人林慧欣站台。（圖／邁向過半大聯盟提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-19 15:47:35

民進黨市議員初選大旗美區選戰激烈，主打美濃在地的客家女兒參選人林慧欣，因首次參選，選情十分艱困。今（19）日在黨籍立委邱議瑩等6名區域立委的聲援下，共同穿上「青蛙裝」，到鄰近的野蓮池採野蓮，林慧欣表示，期許自己能夠在鄉親及委員們的見證下親力親為，在推廣大旗美九區特色的共同目標下，促進高雄的共榮。

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▲曾任市府幕僚的林慧欣表現備受立委及鄉親肯定。（圖／邁向過半大聯盟提供）
▲曾任市府幕僚的林慧欣表現備受立委及鄉親們肯定。（圖／邁向過半大聯盟提供）
上午10點左右，林慧欣在美濃湖畔李氏野蓮家進行造勢活動，高雄市區域立委邱志偉、邱議瑩、李昆澤、許智傑、劉世芳及賴瑞隆連袂為參選人林慧欣站台，活動進行10多分鐘後，高雄市黨部主委、立法委員趙天麟帶著子弟兵參選人李庭慧車隊經過，湖畔狹路相逢，氣氛尷尬。林慧欣的支持者表示，主委（趙天麟）未事先告知，亂入會場對出席立委相當不禮貌，也沒公平為黨內同志加油，故意惡意引發眾怒。

林慧欣過去曾在美濃擔任過客語老師，並在市府擔任過市長陳其邁的祕書，不僅有社會歷練，更有行政經驗，但因資源有限，初選異常艱辛，為此，邱議瑩、邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆等六位立委紛紛站出來聲援，希望能讓真正有經驗、會做事的年輕人為大旗美地區盡一份心力。

邱議瑩也期許林慧欣，對手越是挑釁，就要更堅定努力，劉世芳則表示，慧欣其實是一個軍眷，軍眷所需的堅定意志必超乎常人，去年產子，做完月子立即投入選戰，這種堅定地意志及熱忱，是民意代表最需要的人格特質，這一切在林慧欣身上都看到了。李昆澤說，自己的妻子也是客家人，客家人的團結大家都知道，同時林慧欣擔任過老師，是一位熟悉教育議題的參選人，過去也曾是邱議瑩立委的得力助手、陳其邁市府團隊的重要幕僚，這位不可多得的人材，正是高雄需要的市議員。

賴瑞隆表示，大家看到的一些關於客家文化的推廣活動，幾乎都是她跟團隊們的業務，優秀有目共睹。許智傑表示，在他的選區五甲內也有個客庄，之前只要有相關的問題聯想到的就是慧欣，慧欣除了大家都知道的老師跟行政經驗之外，還是客家研究所碩士，更證明了她除了用心服務，對於精進自己也是不遺餘力。邱志偉表示，慧欣積極走訪鄉里行腳，早上在嶺口，晚上在小林，接近100公里的行腳，這麼有毅力、熱忱的新人，一定要共同支持。

林慧欣表示自己不是一張社會白紙，她從一個母親、一個老師、一位幕僚，這一路所累積的經驗要轉化為灌溉家鄉成長的養份，現在自己準備好要把這些養分化為大旗美九區前進的動力，為鄉親們，為高雄共同加油。

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