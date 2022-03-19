素人林慧欣首參選　六立委站台聲援

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林慧欣過去曾在美濃擔任過客語老師，並在市府擔任過市長陳其邁的祕書，不僅有社會歷練，更有行政經驗，但因資源有限，初選異常艱辛，為此，邱議瑩、邱志偉、李昆澤、許智傑、劉世芳、賴瑞隆等六位立委紛紛站出來聲援，希望能讓真正有經驗、會做事的年輕人為大旗美地區盡一份心力。
邱議瑩也期許林慧欣，對手越是挑釁，就要更堅定努力，劉世芳則表示，慧欣其實是一個軍眷，軍眷所需的堅定意志必超乎常人，去年產子，做完月子立即投入選戰，這種堅定地意志及熱忱，是民意代表最需要的人格特質，這一切在林慧欣身上都看到了。李昆澤說，自己的妻子也是客家人，客家人的團結大家都知道，同時林慧欣擔任過老師，是一位熟悉教育議題的參選人，過去也曾是邱議瑩立委的得力助手、陳其邁市府團隊的重要幕僚，這位不可多得的人材，正是高雄需要的市議員。
賴瑞隆表示，大家看到的一些關於客家文化的推廣活動，幾乎都是她跟團隊們的業務，優秀有目共睹。許智傑表示，在他的選區五甲內也有個客庄，之前只要有相關的問題聯想到的就是慧欣，慧欣除了大家都知道的老師跟行政經驗之外，還是客家研究所碩士，更證明了她除了用心服務，對於精進自己也是不遺餘力。邱志偉表示，慧欣積極走訪鄉里行腳，早上在嶺口，晚上在小林，接近100公里的行腳，這麼有毅力、熱忱的新人，一定要共同支持。
林慧欣表示自己不是一張社會白紙，她從一個母親、一個老師、一位幕僚，這一路所累積的經驗要轉化為灌溉家鄉成長的養份，現在自己準備好要把這些養分化為大旗美九區前進的動力，為鄉親們，為高雄共同加油。