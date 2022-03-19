獨／《華燈》最渣男！張睿家狂扯劉品言頭髮　自嘲是禽獸

Netflix熱播華劇《華燈初上》18日上演大結局，精采劇情讓人直呼過癮，壓軸登場的男星張睿家，在第三季終於亮相，飾演逼「花子」劉品言賣淫、被捅了一刀的前男友，一出場就狂扯她頭髮、吐口水，讓觀眾看得心驚膽顫，事實上，他這次客串只拍了2天，卻得守口如瓶保密到家，讓他不禁笑說：「感覺才剛熱機完就殺青了，覺得有點不過癮，但能參與這次演出非常興奮，期許這次角色能讓大家驚豔」。





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▲向來帥氣有型的張睿家，在《華燈初上》飾演渣男讓人害怕。（圖／翻攝張睿家FB）

《華燈》裡可說是男神雲集，但各個都壞到掉渣，張睿家戲份不多，拿到的劇本內容有限，所以得靠對故事的想像力完成角色，昨天他也是以觀眾身分，跟大家一起欣賞劇集、得知兇手身分，才發現自己的角色至關重要，「但在拍攝的過程中，不管是動作、情緒，都是高張力的表演，還有導演組、攝影團隊、燈光、美術、造型，在畫面呈現度上非常的講究，所以能感受劇組對每個細節都很用心，相信這也是戲這麼受歡迎的關鍵之一」。





「我形容這個前男友根本就是個禽獸，比渣男還不如」，張睿家接受《NOWnews今日新聞》訪問，談到第一場戲印象非常深刻，也是關鍵性的重頭戲，對劉品言很不好意思，過程中要扯她頭髮，又要朝她臉噴口水，還要賞她巴掌，光是想像過程就非常激烈，「但她人很敬業，配合劇情的需求演出，當下感覺像就真實 發生了，雖然拍完後覺得自己不是人，但其實演得蠻過癮的，希望大家對這場戲也能如此印象深刻」。





▲張睿家為戲脫衣，特地健身保持線條。（圖／衛視）

最有趣的是，張睿家在劇裡劈腿「花子」跟「小雯」，劇集播完後，很多粉絲、朋友稱讚他演技好、很有型，還問他小雯是誰？他笑說大家都太入戲，自己也不知道小雯是誰，不過戲播完後終於鬆了一口氣，不然被眾多親朋好友詢問兇手身分壓力很大，今年陸續會有不同類型作品的演出，角色也極具挑戰性，期待能盡快與粉絲分享。



