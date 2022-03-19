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UBA／王凱裕零秒出手命中　政大小陣容奏效擊敗萬能闖4強

▲王凱裕。（圖／大專體總提供）
▲王凱裕。（圖／大專體總提供）

記者黃建霖/台北報導

2022-03-19 16:46:36

UBA大專籃球聯賽男子組四強戰今日開打，政治大學面對萬能科大陷入到苦戰，戰局一度相當膠著。好在前鋒王凱裕在第三節挺身而出，全場射進4顆三分球、得到16分，幫助球隊終場以77:68贏球，連兩年晉級到冠軍戰。

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面對來勢洶洶的衛冕軍，萬能科大這一場發揮出色，上半場雖然一度曾落後到雙位數，但在著蓋比及張傑瑋兩位外籍生的帶領下，慢慢將比數給追趕上來，半場打完只以31:35落後4分。

易籃再戰後，萬能很快將比數追平，但政大在王凱裕三分命中的帶動下，回敬一波14:4的高潮，再度拿回分數上的優勢。王凱裕在該節終了前，又投進了壓哨三分球，三節打完雄鷹大軍反倒握有12分領先。

末節決戰，萬能葉子偉把握空檔機會、連續取分，萬能將分數縮小回個位數；政大這邊隨後也做出變陣，讓林勵上場，打一個較為機動的陣容，收到不錯的效果，也在進攻端有所回應，讓比分維持在一個安全的距離。

比賽進入到最後2分鐘，游艾喆上籃拋投得手，讓政大領先到12分；黑澤龍人回過頭來回敬三分，萬能仍緊追不捨，不過隨著時間流逝，比賽勝負也大致底定。

這一場王凱裕攻下16分，林彥廷得到13分，在主力前鋒張鎮衙因為犯規麻煩下場時，他們兩人輪流擔任4號位，讓政大的小陣容得以發揮效用，是這場比賽贏球的關鍵之一。

「我們有幾個回合是凱裕、甚至是彥廷打到4號，讓整個速度能提升上來，第三節凱裕也把握住了一些外線，其實我們在平時練習時都有演練過這個狀況。」政大教練陳子威表示，除了進攻端之外，此役球員在防守上做得也不錯，把對方兩位外籍生限制的不錯。

主控游艾喆今天從腦震盪的傷病中回歸，得到12分10助攻，但同時也發生了7次失誤，陳子威認為這是子弟兵今天比較美中不足的地方，笑說「他已經欠我好幾杯咖啡了」，也希望球隊在明天能修正這個部分。

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