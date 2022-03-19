海螺館今開園　蘇貞昌：將規劃世界客家博覽會副展場

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蘇貞昌表示，「永安海螺文化體驗園區」開幕啟用，不僅提供民眾一處打卡的遊憩景點，更讓後人能夠體驗、瞭解與記住客家鄉親前輩一路走來的艱辛，也進一步帶動全國對臺灣各族群的尊重及文化的保存。蘇貞昌指出，「永安海螺文化體驗園區」明（112）年將規劃作為「世界客家博覽會」的副展場之一，希望從桃園對客家鄉親與文化尊重的成功例證，進一步帶動全國對臺灣各族群的尊重。
鄭文燦表示，「永安海螺文化體驗園區」總經費4.5億元，於108年3月1日正式動工，歷時2年的時間，其中屋頂採取無柱曲面模板的建造方式，工程難度極高，原先規劃於去年底開園，但因受疫情影響延至今日才開園。未來將把永安海螺文化體驗園區打造成為海洋客家文化體驗教育場域，並將濱海客家傳統的牽罟、堆石塭及捕魚苗等文化特色，以寓教於樂的體驗方式介紹給遊客。
客家事務局局長黃傅淑香表示，海螺文化館內部設有「漁村客家故事館」，展示濱海客庄的生態景觀、信仰、俗諺、捕魚、煮鹽等生活方式，還導入AR、VR互動遊戲，讓民眾能親身體驗捉魚苗、堆石塭及牽罟等活動。館內還設有海螺咖啡館，提供咖啡、甜點及客家美食，目前營業時間為週二至週日10時至17時，夏季營業時段則自6月1日起，調整為9時至19時，提供遊客欣賞無敵海景的歇腳處。
永安海螺文化體驗園區室內空間開放時間為星期二至星期日上午9時至下午5時，週一全天、選舉日、國定紀念日及節日休館。