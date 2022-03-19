COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

海螺館今開園　蘇貞昌：將規劃世界客家博覽會副展場

▲海螺文化館今天開園，蘇貞昌表示明年將規劃作為「世界客家博覽會」的副展場之一。（圖／桃園市政府提供）
▲海螺文化館今天開園，蘇貞昌表示明年將規劃作為「世界客家博覽會」的副展場之一。（圖／桃園市政府提供）

記者李春台/桃園報導

2022-03-19 16:23:47

擁有純白色唯美建築的「永安海螺文化體驗園區」，於今（19）日正式開園。開園典禮由行政院長蘇貞昌、客家委員會主委楊長鎮及桃園市長鄭文燦共同主持，現場除邀請知名金曲獎客家歌手謝宇威演唱「出航」等曲目外，還邀請了桃園在地舞團-紅瓦民族舞蹈團，推出桃園濱海客家人以海維生、與海搏鬥精神的舞碼，讓現場參與開園典禮的貴賓及民眾，更加了解海客文化的精髓。

我是廣告 請繼續往下閱讀

蘇貞昌表示，「永安海螺文化體驗園區」開幕啟用，不僅提供民眾一處打卡的遊憩景點，更讓後人能夠體驗、瞭解與記住客家鄉親前輩一路走來的艱辛，也進一步帶動全國對臺灣各族群的尊重及文化的保存。蘇貞昌指出，「永安海螺文化體驗園區」明（112）年將規劃作為「世界客家博覽會」的副展場之一，希望從桃園對客家鄉親與文化尊重的成功例證，進一步帶動全國對臺灣各族群的尊重。


鄭文燦表示，「永安海螺文化體驗園區」總經費4.5億元，於108年3月1日正式動工，歷時2年的時間，其中屋頂採取無柱曲面模板的建造方式，工程難度極高，原先規劃於去年底開園，但因受疫情影響延至今日才開園。未來將把永安海螺文化體驗園區打造成為海洋客家文化體驗教育場域，並將濱海客家傳統的牽罟、堆石塭及捕魚苗等文化特色，以寓教於樂的體驗方式介紹給遊客。


客家事務局局長黃傅淑香表示，海螺文化館內部設有「漁村客家故事館」，展示濱海客庄的生態景觀、信仰、俗諺、捕魚、煮鹽等生活方式，還導入AR、VR互動遊戲，讓民眾能親身體驗捉魚苗、堆石塭及牽罟等活動。館內還設有海螺咖啡館，提供咖啡、甜點及客家美食，目前營業時間為週二至週日10時至17時，夏季營業時段則自6月1日起，調整為9時至19時，提供遊客欣賞無敵海景的歇腳處。

▲黃傅淑香表示，館內還設有海螺咖啡館，提供咖啡、甜點及客家美食，目前營業時間為週二至週日10時至17時。（圖／桃園市政府提供）
▲黃傅淑香表示，館內還設有海螺咖啡館，提供咖啡、甜點及客家美食，目前營業時間為週二至週日10時至17時。（圖／桃園市政府提供）
永安海螺文化體驗園區室內空間開放時間為星期二至星期日上午9時至下午5時，週一全天、選舉日、國定紀念日及節日休館。

不斷更新／2500具俄兵遺體運回　俄稱在烏克蘭用匕首飛彈

大量肉品蓄積熱能　美福復燃禍首找到了

悶燒近8天竟又死灰復燃！桃園美福倉儲傍晚復燃

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

注意啦！若義務役役期延長至1年或10個月，您支持嗎？

支持
不支持
81.02%18.98%
2022-03-14-2022-03-22
盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

盤點以下經典「真愛紀錄片」哪一對男女主角的緣分，最讓你深刻難忘？

繼續作答
即時
推薦閱讀