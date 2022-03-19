競選總部成立　五泰林黃韋鈞：從基層做起的我最會服務

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黃韋鈞今日成立競選總部。他在台上致詞時首先感謝鄉親到場力挺，他說，自參選以來到今天已經是第139天，在這些日子以來，自己每天都是兢兢業業，因為在每一場拜訪、在路口市場拜票，都感受到所有鄉親期望這次能夠改變。
黃韋鈞表示，過去大選區的關係，這裡人數沒有太多，建設確實有比較慢。現在選區重新劃分了，大家會更關注五股、泰山、林口，這次鄉親有很大的期望，也因為這樣自己更不敢怠惰，把一天都當兩天用，希望能夠爭取為大家服務的機會。
黃韋鈞表示，一開始大家對自己可能不夠熟悉，但現在大家看到他的表現跟認真，很多人都認同，現在就是要給少年人出來的機會，「但我知道少年不是擔任市議員最重要的條件，最重要的是有為地方付出的決心，還有替大家付出的熱情」。
「我是一個做工的人的小孩，我最知道台灣人希望子孫可以順利長大、家庭可以美滿、社會能夠發展的心情」，黃韋鈞說， 自己在民進黨中央黨部當工讀生，立委蘇巧慧辦公室當助理，無論寫質詢稿、跟官員討論政策，或舉辦公聽會、記者會，甚至地方大大小小會勘，自己都努力參與，一步一腳印都學習、都去做，「因為我知道，要為大家服務絕對不能偷吃步，要從最基層做起」。
黃韋鈞表示，清廉、勤政、愛鄉土是民進黨的精神，自己會秉持這樣的精神，希望跟前輩一同打拼，從中央到地方，發揮一加一大於二的效果，讓新北成為在地人的好所在、出外人的新故鄉。