國旅券用完沒？旅遊平台直接加碼翻5倍　還能免費喝咖啡

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- klook ：
使用國旅券購買任一適用商品，送出總額 1000 旅遊金，可於下次分別折抵美食、住宿、或其他體驗行程，若使用國旅券購買「高鐵國旅聯票」或「住宿商品」，分別獲得總值 2000 或 5000 旅遊金，等於是使用千元國旅券，就能享有最低 1 倍最高 5 倍的加碼回饋。
- KKday：
4/30前，抵用一張國旅券可得KKday Points 5倍加碼回饋，2張10倍，3張為15倍。可於下次消費每 50 點 KKday Points折抵 0.25 美金，伴手禮、租車、防疫旅宿、wifi與sim卡外無法使用，下單可得CITY CAFE中杯美式一杯，送完為止。
- AsiaYo：
3/31 前，國旅券住宿訂房，App 輸入折扣碼「DAY200」享滿 2000 折 200 折扣！本活動折扣碼僅限 AsiaYo App 使用。
- PChome旅遊
適用於購「台灣飯店」，只要消費金額大等於1000元即可使用國旅券，不定時會和LINE旅遊合作推出更高額的點數回饋，國內餐券商品不適用
- ezTravel易遊網：
4/30前於App使用國旅券下單且完成付款可獲得星巴克電子飲料券150，數量有限，送完為止，國內防疫旅館、餐券、電影票等儲值性商品無法使用，同時也無法與銀行折扣碼同時使用。