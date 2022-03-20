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國旅券用完沒？旅遊平台直接加碼翻5倍　還能免費喝咖啡

▲國旅券4月底即將到期，旅遊平台Klook指出，民眾最愛用國旅券購買的單一商品，屬「高鐵國旅聯票」的預定量最高。（圖／取自台灣高鐵官網）
▲國旅券4月底即將到期，旅遊平台Klook指出，民眾最愛用國旅券購買的單一商品，屬「高鐵國旅聯票」的預定量最高。（圖／取自台灣高鐵官網）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-20 09:00:00

為了振興國內旅遊，觀光局發送了國旅券但目前有超過半數的人都還沒使用，使用期限只到4/30前，超過時間就無法使用了！不如用國旅券現在就來規劃4/2~4/5一共4天的清明兒童連假。國內5大旅遊平台針對國旅券有加碼優惠， 像是klook 使用國旅券購買任一適用商品最高送出5000 旅遊金，等於是使用千元國旅券，就能享有5倍的加碼回饋。

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▲4/30前於ezTravel易遊網APP使用國旅券下單且完成付款可獲得星巴克電子飲料券$150。(圖／翻攝官網)
▲4/30前於ezTravel易遊網APP使用國旅券下單且完成付款可獲得星巴克電子飲料券$150。(圖／翻攝官網)
  1. klook
    使用國旅券購買任一適用商品，送出總額 1000 旅遊金，可於下次分別折抵美食、住宿、或其他體驗行程，若使用國旅券購買「高鐵國旅聯票」或「住宿商品」，分別獲得總值 2000 或 5000 旅遊金，等於是使用千元國旅券，就能享有最低 1 倍最高 5 倍的加碼回饋。
  2. KKday
    4/30前，抵用一張國旅券可得KKday Points 5倍加碼回饋，2張10倍，3張為15倍。可於下次消費每 50 點 KKday Points折抵 0.25 美金，伴手禮、租車、防疫旅宿、wifi與sim卡外無法使用，下單可得CITY CAFE中杯美式一杯，送完為止。
  3. AsiaYo：
    3/31 前，國旅券住宿訂房，App 輸入折扣碼「DAY200」享滿 2000 折 200 折扣！本活動折扣碼僅限 AsiaYo App 使用。
  4. PChome旅遊
    適用於購「台灣飯店」，只要消費金額大等於1000元即可使用國旅券，不定時會和LINE旅遊合作推出更高額的點數回饋，國內餐券商品不適用
  5. ezTravel易遊網
    4/30前於App使用國旅券下單且完成付款可獲得星巴克電子飲料券150，數量有限，送完為止，國內防疫旅館、餐券、電影票等儲值性商品無法使用，同時也無法與銀行折扣碼同時使用。

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