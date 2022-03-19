民進黨婦女部參與聯合國論壇　談台灣性平、深化政黨外交

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今年聯合國第66屆的NGO CSW論壇因疫情關係改為線上會議，其主題為「氣候變遷與性別平等」，民進黨婦女部與台灣亞太自由婦女協會合作，協辦二場論壇主題分別是3月18日的「政府重大的減碳政策」以及3月19日的「女性在領導與經濟領域所面臨的性平挑戰」。
許嘉恬受主辦單位邀請擔任今（19）日論壇的與談人，由國際自由婦女聯盟（INLW）主席Jayanthi Balaguru開場，並與夏威夷東西文化中心校長Suzanne Puanaaani Vares-Lum、泰國民主黨（DP）亞洲自由民主聯盟(CALD)青年部主席Siripa Nan Intavichein，以及「開放政府國家行動方案推動小組」委員王宣茹等多位來自不同國家的專家學者，共同研討女性在領導與經濟領域所面臨的性平挑戰。
許嘉恬表示，台灣國際參與飽受中國強烈打壓，即便已是普世價值的性別平權場域，中國的阻撓也毫不鬆懈，台灣婦女團體過去參與聯合國CSW會議便多次被拒門外及要求更改國名。
許嘉恬進一步表示，疫情造成諸多挑戰，烏俄的戰火直接引發守護民主與反戰浪潮的此時，有別於以往多以出席與會的方式參與，今年民進黨婦女部首次透過擔任與談人的方式實質參與聯合國NGO CSW國際論壇，一方面向世界各國分享近幾年台灣性別平權的發展與挑戰，另一方面更是深化政黨外交，突破中國的國際包圍，持續以民主自由價值擴大台灣的國際社會參與。