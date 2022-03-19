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顧寶明生前剩右半身可演戲　耗盡體力「撐到舞台謝幕」

▲顧寶明心肺衰竭逝世。（圖／果陀）
▲顧寶明心肺衰竭逝世。（圖／果陀）

記者羅凌筠/台北報導

2022-03-19 18:06:212022-03-19 18:07:46

72歲喜劇泰斗顧寶明4天前胃出血併發十二指腸潰瘍入院，今（19日）早因心肺衰竭、器官老化逝世，與顧寶明合作20年的果陀劇場藝術總監梁志民透露，兩人最後一次合作是2020年的舞台劇《接送情》，當時顧寶明因為手抖，在舞台上藏住左半邊身軀，幾乎可說是用右半邊身體演戲，耗盡體力撐到謝幕那一刻，因為撞上疫情，入場梅花座的觀眾不到一半，「我知道寶哥拚著生命最後一分力表演，觀眾給予的掌聲讓我非常感動。」

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▲顧寶明患病，臉僵、手抖約5年。（圖／果陀）
▲顧寶明患病，臉僵、手抖約5年。（圖／果陀）
顧寶明5年前出現左手顫抖、臉部肌肉僵硬等症狀，他否認是帕金森氏症或小中風，靠吃高血壓藥治療，梁志民推測是顧寶明早年酗酒的關係，不過2003年兩人第一次合作，顧寶明已經戒酒，還為角色減肥5公斤，身體狀況很好，直到2017年拍完電影《健忘村》就生病，神經不協調，記性跟表演功力還在掌握範圍內，近兩年才減少演出。

▲顧寶明與金士傑感情像老夫老妻。（圖／果陀）
▲顧寶明與金士傑感情像老夫老妻。（圖／果陀）
顧寶明和金士傑都跟李立群吵過架，但顧寶明和金士傑卻意外合拍，從不吵架，梁志民記得有次排完戲，顧寶明、金士傑一起出外散步，曬曬冬天的陽光，「我在後面看著又嫉妒又羨慕，怎麼有人有這麼好的朋友，像老夫老妻。」此外，顧寶明掌控舞台的反應也是一流，梁志民回憶有一次演舞台劇，顧寶明不慎摔下1米多舞台，見他不慌不忙拎起包包：「哎呀，台北市交通不好好搞。」觀眾對他機智的反應報以如雷掌聲。

顧寶明有2任前妻，分別生下1女、1子，現任妻子小他20歲，談及家屬心情，梁志民說人還在醫院，「太太有點不能接受，實在太突然，接下來還有很多事情要處理，好在寶哥女兒是傳道人，有主的力量，相信會給予家人支持。」

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