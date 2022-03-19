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別碰我的5億英鎊！俄寡頭遭制裁　英媒爆：前妻怕得要死

▲俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇遭英國政府制裁，有英媒引述消息，指他的前妻伊琳娜害怕自己的5億英鎊資產是否會被影響。2人攝於2003年。（圖／美聯社／達志影像）
▲俄羅斯寡頭阿布拉莫維奇遭英國政府制裁，有英媒引述消息，指他的前妻伊琳娜害怕自己的5億英鎊資產是否會被影響。2人攝於2003年。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2022-03-19 17:52:272022-03-19 17:54:39

俄羅斯寡頭、英格蘭球會切爾西俱樂部老闆羅曼·阿爾卡季耶維奇·阿布拉莫維奇（Roman Arkadyevich Abramovich），資產據悉達上百億美元，在俄國富豪排行榜上名列第12。最近他因為俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）揮軍烏克蘭而遭殃，被英國凍結其部分資產，還一度禁止他出售切爾西俱樂部；有英國媒體獨家爆料，他的第2任前妻依琳娜（Irina ）近日都生活在恐懼中，因為擔心自己的5億英鎊（折合新台幣約186億1530萬）資產是否會被牽連，而且她還養育著與阿布拉莫維奇一起生的5個孩子，並從對方獲取豐厚的贍養費。

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根據英國《太陽報》報導，伊琳娜的前任保安透露，伊琳娜人就躲在倫敦的豪宅中，擔心她的5億英鎊財產可能會因為前夫被制裁而受到威脅，以至於她無法再維持奢華的生活。

報導指出，55歲的伊琳娜在2007年與阿布拉莫維奇離婚，2人的孩子皆由伊琳娜扶養。據悉阿布拉莫維奇在離婚時送給她3處房產，分別位於利物浦和倫敦，光憑房屋的租金，伊琳娜就已夠支付每年的開銷，更別提還有前夫每年給予的高額贍養費，確保她和孩子們衣食無憂。

報導聲稱，伊琳娜的生活極其奢侈，是哈洛德百貨（Harrods）的首席貴賓，擁有大量的名牌服飾，她和孩子們也都有請保安，每天晚上都會回到倫敦的豪宅過夜，確保安全無虞，生活相當規律，還諷刺她有如「倫敦版」的伊美黛·馬可仕（Imelda Marcos，菲律賓前第一夫人，常被當作是其夫統治期間奢華無度的象徵）。

不過，儘管伊琳娜現在可能擔心是否會被牽連，但目前還沒有跡象顯示，她確實有因為前夫而受到官方壓力；此外，她和阿布拉莫維奇離婚，分到的大多是房產，而非俱樂部及公司股份，因此也有分析認為，她受到的影響應該不至於太大。

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