六立委站台聲援素人林慧欣　趙天麟領子弟兵掃街路過

民進黨高雄市議員初選黨內互打，今(19)日上午大旗山美濃地區兩派候選人站台差點擦槍走火；高雄市新潮流系立委邱志偉、邱議瑩、李昆澤、許智傑、劉世芳及賴瑞隆，今天連袂為大旗美區議員初選參選人林慧欣站台，但活動進行10多分鐘後，高雄市黨部主委、湧言會立委趙天麟帶著參選人李庭慧車隊掃街經過，兩派人馬相逢，讓原本溫馨的記者會不僅變了調還超尷尬。
趙天麟與李庭慧此舉，當下就遭一名民進黨曾姓資深黨員抗議，認為市黨部主委就是選委會的主委，該負責的是職責選務公平公正公開，而不是助選，要助選也是等到大選才是，這樣才是真正在幫助民進黨，在大選時拿下議會過半席次，更何況現在主委所推出來的子弟兵，其父親更是國民黨長期的在地樁腳，現在主委的這些行徑，會讓民進黨的基層看在眼裡痛在心裡。
民進黨高雄市議員初選即將於四月初舉行。立委邱議瑩、邱志偉等6名區域立委今天上午來到美濃區為林慧欣站台助選，就在活動進行到一半時，立委趙天麟挺李庭慧的掃街車隊直接經過會場，車隊上的助選員透過麥克風廣播，請大家一起支持民進黨的提名參選人，大家一起加油。林慧欣陣營指趙天麟未事先告知，故意引發眾怒；李庭慧陣營則回應，掃街路線馬路修補，是臨時轉進湖畔巧遇造勢，並非故意。
此一突發狀況，立委邱議瑩當即表示，這就是挑釁行為，明明知道他們在這裡開記者會，為何公然經過這裡？如果這不是挑釁、惡劣？什麼是挑釁與惡劣。她從來不想對趙天麟口出惡言，但如果他刻意這麼做，是很不恰當的。她也鼓勵林慧欣，對方愈挑釁，就要愈堅強。
林慧欣也說，她也是民進黨市議員初選人，主委趙天麟沒有停下來為她加油打氣，此不公行為令她感到遺憾。且林慧欣的工作人員也看到他們陣營的工作人員在記者會現場，也請他到旁邊坐，不要這樣拍，不好看，但該名工作人員就是堅持站在角落。
另外，前高雄市國行處長陳瓊華日前也在臉書PO文表示，每一次趙天麟被質疑不公，就說「歡迎大家找我助選」，直指趙天麟就是民進黨內地方選委會主委，黨內選委會主委的職責不是助選，而是選務公平公正公開，更深一層是不要造成分裂，因為初選後還有大選，大選大贏才是黨部主委的責任、不是初選自己贏。