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熊貓、Uber Eats年訂閱制誰划算？內行靠「這點」賺翻了

▲兩大外送平台foodpanda和Uber Eats近期掀起一股「訂閱大戰」，祭出高額折價優惠搶客，究竟誰真的划算，《NOWnews今日新聞》算給大家看。（圖／張勵德攝）
▲兩大外送平台foodpanda和Uber Eats近期掀起一股「訂閱大戰」，祭出高額折價優惠搶客，究竟誰真的划算，《NOWnews今日新聞》算給大家看。（圖／張勵德攝）

記者周淑萍/綜合報導

2022-03-20 07:30:39

美食外送已經是生活中不可或缺的好幫手，兩大外送平台foodpanda和Uber Eats近期掀起一股「訂閱大戰」，這次戰場拉到「年訂閱制」上，首波推出了不少優惠，光是訂閱費一年就能省下300元以上，還有一票的專屬優惠券可以拿，且這次的年訂閱制優惠兩家同樣到3/31前截止，一綁就要綁一年，你想清楚要下訂哪一家了嗎？如果還是不太清楚，來看看下面兩大平台的年訂閱試算，可能心中會有個底！

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▲外送示意圖、Foodpanda示意圖。（示意圖／NOWnews資料照片）
▲3/31 前訂閱 pandapro 年費方案特價999元(原價1299元)，平均單月約84元（示意圖／NOWnews資料照片）
foodpanda

  1. 費用：3/31 前，訂閱 pandapro 年費方案特價999元(原價1299元)，平均單月約84元，每筆訂單需滿 179元即可免運費，無限次免費外送，月費制為119元。
  2. 優惠券：下訂年費後可獲得的優惠券共計480元
  • 美食外送 滿229折30優惠卷 x8  
  • 美食外送 滿299折30優惠卷 x2 
  • 外帶自取  滿199折30優惠卷 x2 
  • 熊貓超市 滿199折60優惠卷 x2
優惠試算：999(年費)-480元(優惠券)＝519元，換算成單月的費用為44元/月，如果一個月有叫兩趟foodpanda外送其實就可以直接訂年費。

▲Uber Eats與LINE Pay合作。（圖/Uber Eats提供）
▲Uber Eats訂閱優饗方案年訂閱制，特價為1080元(原價1200元)，平均單月90元。（圖/Uber Eats提供）
Uber Eats

  1. 費用：3/31前，訂閱優饗方案年訂閱制，特價為1080元(原價1200元)，平均單月90元，訂單滿199元享有無限次免外送費，月費制為120元，同時月訂閱和年訂閱適用範圍不同，月訂閱僅能在特定區域使用，年訂閱是全台可使用。
  2. 會員專屬優惠券：
  • 3/31前，輸入「會員大加碼」消費滿581折抵150元Ｘ6
  • 3/31前，輸入「會員餓餓」消費滿399折抵100元Ｘ3
  • 3/31前，輸入「外帶好餓」外帶自取7折優惠，單筆最高抵100元Ｘ3
  • 3/31前，輸入「生鮮餓餓」消費滿250，可享75折，單筆最高折抵100元Ｘ2
優惠試算：1080(年費)-900(大加碼序號)-300(會員餓餓序號)＝-120，如果實際有用完優惠券，優惠總金額已經大過於年費。

▲foodpanda及Uber Eats兩大外送業者皆推出12月10次滿額免費外送優惠。（圖／取自foodpanda、Unsplash）
▲foodpanda及Uber Eats兩大外送業者皆在3/31前推出年費制優惠。（圖／取自foodpanda、Unsplash）
兩大平台年費和優惠比一比

  • 首波月費：foodpanda為84元/月， UberEats為90元/月
  • 免運費門檻：foodpanda為179元，UberEats為199元
  • 3月前會員專屬優惠券總金額：foodpanda為480元，UberEats為1700元
  • 美食外送可以使用的折扣券最低門檻：foodpanda需229元折30元，UberEats需399元折100元
從月費和免運門檻其實兩大平台的差距並不大，這時「會員專屬折扣」就是關鍵，以目前來看UberEats給的優惠券總金額破千元，看似很好康的優惠，但相對的要有更高的消費門檻才能抵用，以399元的門檻來說，大約一家四口的小家庭可以點得到，對於一個人用餐可能不太適用。foodpanda最低229元就能折抵30元，在179元最低免運門檻再多點50元，然後平台折30元，等於是用20元多點了一杯飲料或是小點，算是比較容易達到的消費金額。除了費用和優惠折扣，平台的使用介面、運送時間、客服態度其實也需要納入考慮。

網友對於兩大平台各有擁護者，但年費、月費的免運門檻也有所抱怨認為「對於一個人用餐的用戶很不友善！」、「一個人點餐很難點到179或是199」，同時對於優惠認為：「熊貓優惠比較多，價格沒虛漲太多。」、「熊貓店家自取較便宜」，UberEats在服務品質上頗受肯定，「使用品質較有保障。」、「還是只用UberEats」。

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