PLG／首秀和高國豪爆發衝突　夢想家新洋將遭驅逐出場

福爾摩沙台新夢想家今（19）日於主場洲際迷你蛋迎戰新竹街口攻城獅，並在主場開箱新洋將揚科維奇（Stefan Jankovic），本場賽事吸引滿場3000名球迷進場支持。夢想家林俊吉先發上陣近29分鐘，攻下全隊最高的20分，外帶7籃板3助攻2抄截的全能表現，最終帶領夢想家以97比74守住主場勝利！





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