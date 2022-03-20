星二代將領癌母２億遺產　為新歡減肉10公斤網友憂

還剩不到２個月，５月30日滿35歲的鄭欣宜就能領取母親沈殿霞留下的6000萬元港幣遺產（約台幣2.2億），母親癌逝10多年來，她曾窮到戶頭剩一百元，這樣拮据的日子可望不會再發生，但另一方面網友發現鄭欣宜最近似乎戀愛了，還為男友狂瘦10公斤，於是網友開始擔心，鄭欣宜要小心母親遺留下來的巨大遺產。





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「肥姊」沈殿霞生前是香港TVB的大姊大主持人，在香江的電視地位有如台灣的小燕姐，當年鄭少秋在TVB不得志，完全是靠著沈殿霞的庇護，才得以靠「楚留香」翻身成為當代巨星，沒想到沈殿霞由憐生愛，明明知道自己肥胖的身材和風流倜儻的鄭少秋難有感情善果，但她還是堅持走下去。只是婚結了，肥姊冒著生命危險也為鄭少秋生下女兒沈殿霞，但無法留住老公的心，鄭少秋來台拍戲時，還是出軌了，最終沈殿霞只得和鄭少秋離婚。





▲鄭欣宜若瘦下來是標準的美少女。翻攝鄭欣宜臉書

離婚後的沈澱霞一心放在女兒鄭欣宜的身上，送她到國外讀書，照顧得無微不至，由由於遺傳母親的基因，鄭欣宜從小也是肥妹的身材，好景不常，原本就有高血壓、糖尿病的沈殿霞2006年發現肝腫瘤，2008年病逝，享年62歲。沈殿霞最放心不下的就是女兒鄭欣宜，除了託付至交照顧，也擔心女兒年紀輕受不了誘惑，因此將自己留下的遺產設下條件，要鄭欣宜滿35歲時才能動用。





其時少了母親的庇蔭後，鄭欣宜才發現人生的道路充滿崎嶇，父親鄭少秋另組家庭，還生了2個女兒，很明顯對鄭欣宜有心無力，父女倆也並不親近。曾想跟隨母親踏入演藝圈的鄭欣宜，努力減肥、控制體重，展開近10年的減肥戰爭，167公分的她從106公斤一度瘦到58公斤，變成標準美少女。無奈基因的遺傳太強大，加上節食的艱辛，鄭欣宜後來再度復胖，而她之後儘管面對無數的嘲笑，最終仍決定做快樂的自己，不是讓體重控制自己。





上月19日是沈殿霞的忌日，鄭欣宜在臉書PO出年幼時與母親的舊照並感慨寫道：「今年35歲了。她都走了14年了。人愈大愈珍惜她那種不離不棄。無論我有多壞，無論我有多讓她失望，到頭來她都會叫我『過來』然後親親我。」鄭欣宜特別懷念同時也希望能遇到一個像媽媽一樣愛她的人「同樣會對自己不離不棄，好與壞都能全盤接受，任何情況都能對她說一聲『過來，親親』的人就好了，貼文最後自我鼓勵「我仍會等」。





▲鄭欣宜近日在IG悼念過世10多年的母親沈殿霞。翻攝IG

而就在近日，鄭欣宜突然减肥成功，將身上的贅肉甩掉了近10公斤，她在社群上PO出的照片中，還親密地靠在一個男子的肩上，儘管未曬出男生的面孔，但網友紛紛猜測她有新戀情，港媒也開始追蹤報導，曝光男生的身分。翻看鄭欣宜的社交帳號，不難發現她近來十分鍾情一個粉絲的包包，這個包包不是鄭欣宜購買，而是一位男士所送。





港媒曝料这位男士是一位花店的老板，比鄭欣宜大四歲，且口才十分了得，再加上家中養了一隻斑点狗，跟愛狗的鄭欣宜很聊得來。從曝光的畫面中不難看出，這花店的老板十分高大，據悉，他在上環開了一家“The Floristry”的花店，是很多人的打卡之地。





情人節當天，鄭欣宜曾在社交網上曬出美照，她打扮精致，笑容甜美，留言：Wild heart cant be tamed。如此甜蜜的留言似乎暗示2人在二月份的时候就已開始拍拖。經紀人對此回應媒體：「「我會跟欣宜說不靚仔不高大不要挑！謝謝大家關心！」意有所指，但並未否認鄭欣宜拍拖。不過，網友卻很擔心能言善道的男方，會不會衝著巨額的遺產而來？



