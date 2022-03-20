「人間清醒」絕世容顏斷星途 28歲拿下2千億資產　

她有絕美容顏，卻堅拒演藝圈的誘惑，沒有成為當代女神。那又如何，如今她是身家139億美金(約3941億台幣)總裁的夫人，自己也擁有近２千億台幣的資產，而且正是28歲的芳華年紀。從她的身上可看出智慧比絕世容顏更可貴，儘管富豪老公劉強東曾捲入性醜聞案，但她不為所動安然度過危機，鄉民只能讚嘆章澤天是「人間清醒」！





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近日有網友貼出在三亞巧遇章澤天和劉強東帶著女兒出遊的照片，這對千億身家的夫婦簡單休閒的打扮，一點也不起眼。章澤天其實16歲就名滿天下，一張手持奶茶的清秀學生照片，透過網路無遠弗屆的傳播力，「奶茶妹」頓時名滿天下，也令演藝圈製作人、經紀人驚艷無比。





▲章澤天今年才28歲已有2千億身家，一手打造京東集團的優質形象。翻攝章澤天微博

不過，章澤天並未被名氣沖昏頭，按部就班在南京外國語學校就讀，期間還是健美操隊長，奪過全國亞軍，因為體操特長而保送清華大學。章澤天父親是投資商人，家境也不錯，而她除了不食人間煙火的美貌外，應對落落大方、氣質優雅。她個人的想法尤為堅定，據大陸媒體盛傳，大導演張藝謀三次請她拍戲，她都以學業為重婉拒。後來她曾在節目中被問，許多人都爭當謀女郎，為何她不為所動？她僅淡淡地說，自己不在乎。





章澤天是到美國哥倫比亞當交流學生時，巧遇京東集團的創辦人劉強東，２人在一場朋友的飯局上認識，劉強東對章澤天展開熱烈追求，很多人說劉強東自是看上了章澤天的美貌，但劉強東卻笑說自己是臉盲，「我不是因為她漂亮才和她在一起，因為我根本不知道她漂不漂亮。」





劉強東不是只看上章澤天的美貌，而章澤天擁有的也不是只有美貌，2015年結婚她就以人民幣584.2億（約2493億台幣）的身家一舉躍為「新財富500富人榜」第31名，而且還是京東集團公益基金會榮譽理事長、時尚品牌拓展顧問，劉強東曾說家裡的錢交給她投資很放心。





▲章澤天學生時代手持奶茶秀麗無雙的美照透過網路瘋傳。翻攝微博

2人結婚7年育有1女，最大的婚姻危機發生在2018年，當年章澤天正忙著代表京東集團和聯合國開發計畫署簽訂合作計畫、捐贈2億人民幣給清華大學做開發研究，正當她為京東集團塑造優質形象時，該年8月劉強東竟在美國發生性侵女學生醜聞被捕，轟動國際。一時之間章澤天也遭到激烈的嘲諷，不過，背負極大壓力的章澤天未被擊倒，在事件發生之初，即堅定的表示相信老公的為人。





2018年12月底，劉強東在美國被補近4個月後，終於獲無罪釋放，而這段時間種種陰謀論、爭議滿天飛，也是章澤天穩住了京東集團，度過集團創辦以來最大的危機。章澤天不離不棄，沒有呼天搶地，救了自己的婚姻、老公的事業，奶茶妹16歲名滿天下，冷靜面對誘惑、危機處理，如此「人間清醒」確實少有！



