快訊／具俊曄出關笑迎新婚夜 入住大S信義區3億豪宅
52歲韓星「酷龍」具俊曄8日宣布和大S（徐熙媛）登記結婚，隔天馬上抵達台灣準備見愛妻，今（20日）凌晨具俊曄隔離期滿，從台灣五星級防疫旅館瀚寓酒店出關，具俊曄身穿格紋襯衫，出現時揮手點頭、微笑致意，全程並未受訪，約2分鐘車程就抵達大S市值3.6億的松勇路豪宅，正式展開新婚蜜月。
具俊曄還有7天的自主管理，會在大S豪宅裡進行，期滿後還要辦結婚手續，預計將在台灣展開2個月的蜜月生活，小S透露將在帝寶親自下廚招待具俊曄，她已經交代姊夫隔離期間少吃多健身，屆時將驗貨具俊曄的腹肌，是否一如24年前般結實。
蔡康永也提到會請大S夫婦一起吃頓飯，屆時會帶著韓文翻譯一起前往，問清大S用視訊決定終身大事的內情 ，蔡康永形容這是《康熙來了》停播6年以來，「我第一次這麼想再把《康熙》開起來，我好想問他們到底發生什麼事，沒有人好好訪太可惜了。」
而曾用公雞圖暗嗆具俊曄搶女兒的S媽，在女婿出關之前，已經和大S吃過和解飯，態度軟化許多，還翻出酷龍當年表演的照片跟小S讚賞：「寶貝他以前樣子好帥。」關係應不至於失和，小S也分析大S的一對兒女要留在台灣受教育，具俊曄配合老婆兩邊跑的可能性比較大。