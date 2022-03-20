友邦漁船擱淺外海　台東移民署捐贈物資給外籍漁工

《四方報》報導，台灣近幾日溫差極大，對在海邊辛勤工作的漁工們來說，是相當艱鉅的考驗。友邦貝里斯籍貨輪「聯利輪」自3月8日因舵機故障，擱淺於台東富岡港外海堤，迄今仍在設法修復脫困。因氣象報導近日將有鋒面到來，移民署台東縣專勤隊及基隆港國境隊花蓮港分隊擔心貨輪上16位外籍和陸籍船員天寒受凍，遂攜手佛教慈濟基金會，透過亞洲船務代理有限公司橡皮艇協助接駁，將募集所得之防寒物資提供聯利輪上船員，隔海傳遞人道關懷。
台東縣專勤隊與花蓮港分隊關心貨輪上船員身體健康狀況，適逢鋒面來襲氣溫驟降，擔憂船員可能衣物不足，遂向各界募集防寒物資。佛教慈濟基金會接獲訊息後，率先響應捐贈毛帽、圍巾、外套、背心、衛生衣、棉襪及暖暖包等物。經聯繫亞洲船務代理有限公司協助在富岡漁港碼頭以橡皮艇接駁，移民署人員順利將防寒物資送上擱淺貨輪。其中印尼籍船員表示，「最近早晚溫差大，晚上很冷，感謝移民署募集防寒衣物及暖暖包，讓我們有厚暖衣服可以穿，不會感冒生病。非常謝謝臺灣各界對我們的幫忙與協助！」
台東縣專勤隊隊長黃志明表示，移民署秉持人道關懷精神，拋磚引玉，感謝佛教慈濟基金會及各界捐贈愛心資源，讓遭遇困境的貝里斯籍「聯利輪」船員感受到臺灣人的善心；另在台外來人士如有生活上的問題需要諮詢，歡迎撥打移民署外來人士在台生活諮詢服務熱線「1990馬上幫您」或台東縣專勤隊專線089-342095，將竭誠提供服務。