韓國樂天宣布加強東南亞投資　將關閉中國總部

《四方報》報導，由於中國近幾年推行「限韓令」，間接導致樂天集團在日前宣布，今年上半年將正式關閉中國總部，解散後將加強對東南亞地區國家的投資。 不只台灣積極推廣新南向政策，鄰國韓國的大企業也正準備全面進軍東南亞。樂天集團是韓國五大集團之一，1994年進軍中國市場。旗下的樂天瑪特、樂天百貨等均在中國成立合資企業，樂天集團2012年則在上海成立了樂天中國總部。
在韓劇熱燒，韓流推波助瀾下，樂天集團會長辛東彬曾將大陸作為核心戰略市場，除在上海成立中國總部，快速布局樂天瑪特、樂天百貨、樂天綜超、樂天便利店，並收購倉儲式賣場萬客隆擴大發展中國市場，收購大陸本土零售通路，壯大在中國市場事業版圖。 界面新聞報導，高峰期樂天瑪特在大陸開店數逾100家，主要布局在華東地區，此外，樂天百貨也於2008年在北京開出首家門店，擴大經營至瀋陽、成都等地。
然而2016年，駐韓美軍使用樂天所屬地塊部署「薩德」後，樂天在中國的業務受阻，部分中國消費者發起抵制樂天的運動，樂天在中國各項業務陷入癱瘓，且中國當局發布「限韓令」，讓樂天百貨在中國市場業務逐年虧損，在各地陸續關店。樂天瑪特和樂天百貨於2018年宣布告別中國，樂天七星飲料和樂天製果等食品公司也於2019年退出中國市場。 界面新聞引述據朝鮮日報報導，樂天集團相關負責人證實，集團從2021年底便開始討論清算，預計於今年上半年完成行政手續後，中國總部將正式關閉。韓國SBS電視台報導，解散中國總部後樂天集團將加大對東南亞地區國家的投資。
由於台灣率先佈局東南亞市場，有韓國消息人士指出，韓國政府和企業的撤資和投入東南亞市場，是在效法台灣的經濟決策。如今東南亞各國的經濟發展正在崛起，未來潛力不容小覷。