健身房爆違約！館長霸氣承諾：會員所有損失「由我承擔」
網紅「館長」陳之漢昨天表示，因三重館加盟業者違約且爆出多筆債務糾紛，總公司成吉思汗將於3月底退出經營，另尋新場館；今（20）日凌晨出最新霸氣回應，強調「如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛。」
館長昨晚先在臉書宣布，由於加盟店違約，將負責人、銀行帳戶變更，導致公司無法正常經營，加上三重館被抵押給多家銀行貸款，成吉思汗集團將會於3月底退出，另外如果會員有任何問題，請在四月前到場館辦理。
今天凌晨，館長再發文表示，半夜了有些話想講清楚，有人趁三重館我退出經營，開始汙衊他會倒店或是讓會員求償無門，自己再講一次，三重館被拿去借錢，戶頭跟錢也被別人拿走，「但是所有會員的損失，如三重館負責人不賠償，由我陳之漢一人承擔，絕不會讓會員損失一分一毛。」
館長說，四月初自己會退出經營，在這一段時間可至三重館詢問，如三重館不退費，四月後可至新莊館，簽債權轉移文書，由他本人退款給你，希望消費者不要相信外面造謠抹黑。
館長也透露，今年還會有開新場館的計畫，承租的時候在跟大家報告；不少支持者紛紛在底下留言加油，更大讚「負責任的男人！帥」、「錢都再捐公益都再做了，會員的權益當然也會顧到」、「館長加油，心目中第一的男人」等。（編輯：孫唯容）