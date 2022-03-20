KT公開9證據！被謝和弦害流產 「試管寶寶不是生命？」
謝和弦與前妻Keanna的恩怨糾纏多時，Keanna日前正式宣戰謝和弦、莉婭，要撕開「毒瘤夫妻」的假面具。繼先前貼出的18張證據打臉莉婭稱不知道謝和弦已婚的說法，Keanna在今（20）日凌晨，發出「第二集」，澄清之前被謝和弦抹黑和醫院談試管嬰兒業配一事。
Keanna曾被謝和弦指控逼迫做試管，且是與院方談妥業配，因此謝和弦認為小孩的到來是「幫婦產科打廣告，免費贊助生出來的產品」，對此，Keanna貼出與院方的對話截圖，澄清：「從來沒有跟醫院談任何的贊助與業配甚至po文！」Keanna也反駁謝和弦的說法：「謝先生事後抹黑說法是當時已經想離婚，我自己想懷孕為了用小孩綁住他？事實是他自己也希望有孩子，簽下同意書，在諮詢、就診、10/31開心陪同植入手術，謝先生都是全程參與，甘心配合，且支持的。 」她也貼出謝和弦在得知自己懷孕後傳來的訊息，與謝和弦興奮到手舞足蹈的影片，訊息中可以看到謝和弦得知Keanna懷孕後，開心回覆：「恭喜你，老婆好棒，辛苦了！」
Keanna透露懷孕後還與謝和弦一起出遊，她強調：「沒有陳女士說謊的什麼已談離婚程序！要離婚的夫妻還會相伴去求子嗎？」而在懷孕9周後，因為碰上謝和弦、莉婭放閃的刺激下，導致流產，讓她憤怒的說：「做試管的過程身心壓力都很大，謝先生與陳女士卻依然在事後的兩年裡，聯合持續明嘲暗諷，抹黑傷害一個身心俱疲失去孩子的人，對你們來說試管寶寶就不是生命嗎？」