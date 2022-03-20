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KT公開9證據！被謝和弦害流產　「試管寶寶不是生命？」

▲Keanna（左）指控做試管嬰兒懷孕9周，受到謝和弦、莉婭放閃的刺激下導致流產。（圖／翻攝謝和弦IG）
▲Keanna（左）指控做試管嬰兒懷孕9周，受到謝和弦、莉婭放閃的刺激下導致流產。（圖／翻攝謝和弦IG）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-20 10:45:00

謝和弦與前妻Keanna的恩怨糾纏多時，Keanna日前正式宣戰謝和弦、莉婭，要撕開「毒瘤夫妻」的假面具。繼先前貼出的18張證據打臉莉婭稱不知道謝和弦已婚的說法，Keanna在今（20）日凌晨，發出「第二集」，澄清之前被謝和弦抹黑和醫院談試管嬰兒業配一事。

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Keanna曾被謝和弦指控逼迫做試管，且是與院方談妥業配，因此謝和弦認為小孩的到來是「幫婦產科打廣告，免費贊助生出來的產品」，對此，Keanna貼出與院方的對話截圖，澄清：「從來沒有跟醫院談任何的贊助與業配甚至po文！」Keanna也反駁謝和弦的說法：「謝先生事後抹黑說法是當時已經想離婚，我自己想懷孕為了用小孩綁住他？事實是他自己也希望有孩子，簽下同意書，在諮詢、就診、10/31開心陪同植入手術，謝先生都是全程參與，甘心配合，且支持的。 」她也貼出謝和弦在得知自己懷孕後傳來的訊息，與謝和弦興奮到手舞足蹈的影片，訊息中可以看到謝和弦得知Keanna懷孕後，開心回覆：「恭喜你，老婆好棒，辛苦了！」

▲Keanna在臉書貼出「第二集」證據。（圖／翻攝Keanna臉書）
▲▼Keanna在臉書貼出9大證據，反擊當初謝和弦聲稱與院方談業配做試管嬰兒一事。（圖／翻攝Keanna臉書）
▲Keanna在臉書貼出「第二集」證據。（圖／翻攝Keanna臉書）
 
Keanna透露懷孕後還與謝和弦一起出遊，她強調：「沒有陳女士說謊的什麼已談離婚程序！要離婚的夫妻還會相伴去求子嗎？」而在懷孕9周後，因為碰上謝和弦、莉婭放閃的刺激下，導致流產，讓她憤怒的說：「做試管的過程身心壓力都很大，謝先生與陳女士卻依然在事後的兩年裡，聯合持續明嘲暗諷，抹黑傷害一個身心俱疲失去孩子的人，對你們來說試管寶寶就不是生命嗎？」

▲Keanna在臉書貼出「第二集」證據。（圖／翻攝Keanna臉書）
▲Keanna貼出傳訊息給謝和弦告知自己懷孕時，對方的反應。（圖／翻攝Keanna臉書）

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