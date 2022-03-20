首度動用「極音速飛彈」！美官員示警：俄有餘力升級衝突
俄羅斯侵略烏克蘭的軍事行為已邁入第4週，昨（19）日俄軍首度出動「匕首」極音速飛彈（hypersonic Kinzhal Dagger），並成功摧毀烏克蘭西南部一座地下軍用倉庫。美國軍事專家警告，匕首是能擴大戰爭級別的武器，俄羅斯展現軍武實力意在警告西方國家，俄國能有餘力升級戰事衝突，而烏克蘭眼下並沒有反制手段。
綜合《CNN》、《BBC》等外媒報導，過去美軍針對俄烏戰爭不斷進行追蹤作業，而俄軍日前於戰事中首度使用「極音速飛彈」，美方認為這是俄軍可能目的包含測試新武器在戰場上的殺傷力與實用價值，以及向西方傳遞訊息，讓西方國家明白俄軍仍有能力進一步升級衝突。
前中央情報局局長兼國防部長帕內塔（Leon Panetta）受訪時指出，「匕首」飛彈能以時速6125.22公里的「極音速」飛行，速度在5馬赫以上，且因為飛行路線還低於一般高弧度的彈道導彈，能同時躲過地面偵測與防空系統，並準確炸毀目標，然而烏克蘭眼下並無能將其擊落的手段。
國防事務專家巴斯柏蒂尼斯（James Bosbotinis）則表示，擊中烏克蘭地下軍事基地是俄羅斯對烏克蘭和西方發出的警告，對於這種「高價值目標」的破壞烏克蘭防空系統卻無法抵擋，代表這場戰爭若有外部勢力加入的話，俄軍自然會跟著提高動用軍事力量。
利用極音速飛彈「匕首」攻擊的畫面也由俄羅斯國防部長親自公布，俄羅斯國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）聲稱，俄軍使用極音速飛彈「匕首」攻擊烏克蘭西部伊瓦諾-福蘭基夫斯克州（Ivano-Frankivsk）的德雷廷村（Delyatin），將該村的地下彈藥庫一舉殲滅，並在推特上公布飛彈破壞目標的畫面。
不過，蘇黎世聯邦理工學院安全研究中心研究員庫涅托娃（Dominika Kunertova）則認為，動用「匕首」攻擊代表蒲亭對西方運送武器給烏克蘭的行為感到惱怒，使用庫存量不多的極音速飛彈是「炫技」也是曝露蒲亭的確被孤立的表現。