蘇貞昌視察高雄捷運黃線　宣布核定綜合規劃報告

行政院長蘇貞昌今（20）日視察高雄捷運黃線規劃，並正式宣布核定綜合規劃報告，計畫總經費1442.37億元，中央負擔833.82億元，高雄市政府負擔608.55億元，這也是市長陳其邁上任以來第二條核定的捷運路線，視察期間並特別要求市政府對於用地取得及後續工程的推進要互相配合，加速辦理。





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▲捷運黃線路線示意圖。（圖／高雄市捷運局提供）

▲捷運黃線空拍示意圖。（圖／高雄市捷運局提供）