蘇貞昌視察高雄捷運黃線　宣布核定綜合規劃報告

行政院長蘇貞昌今（20）日視察高雄捷運黃線規劃，並正式宣布核定綜合規劃報告，計畫總經費1442.37億元，中央負擔833.82億元，高雄市政府負擔608.55億元，這也是市長陳其邁上任以來第二條核定的捷運路線，視察期間並特別要求市政府對於用地取得及後續工程的推進要互相配合，加速辦理。
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行政院長蘇貞昌表示，台灣的發展高雄貢獻巨大，長期辛苦、負擔最重，也要感謝前市長陳菊的擘畫，捷運紅、橘線，行政院在30年前核定，今天談第三條捷運「黃線」，捷運紅線、橘線、輕軌、台鐵已經是四線，若有一條黃線把他環起來很重要，如此重要卻拖了這麼久，就是需要太多錢，除了蔡總統重視大南方、重視高雄，陳其邁也進入中央力推，如今終於宣布核定綜合規劃報告。
捷運黃線為高雄都會區大眾捷運系統整體路網評估之最優先興建路線，可聯結捷運紅橘線、輕軌、台鐵等4條運輸系統，在市區形成格狀路網，其路線行經市內主要核心地區，包括鳥松區、三民區、苓雅區、新興區、鳳山區、前鎮區等6區（人口共約116萬人，占高雄市總人口約41.8%），沿線500公尺範圍活動人口達48.3萬人。
副市長林欽榮表示，高雄捷運黃線為高雄都會區繼捷運紅線、橘線後之第3條地下捷運，並已納入行政院「前瞻基礎建設計畫」，預計於民國117年底完工通車。捷運局說，黃線路線經過正修科大、高雄科技大學、高雄醫學大學等三所大學及高雄高工、高雄商職、復華中學、鳳山高中、福誠高中、前鎮高中、立志高中等七所高中職，可服務學生約5.5萬旅次，對於整體軌道路網的營運綜效、就業就醫就學旅次、促進人潮流動達成產業再發展及打造無縫接軌的公共運輸環境等效益均有顯著的提昇，捷運黃線的推動對於高雄市整體發展有其必要性。
捷運局局長吳義隆表示，黃線路線連接亞洲新灣區、都會核心區、澄清湖及鳳山五甲前鎮等地區，將可有效凝聚灣區經貿發展，形成便捷密集之捷運路網，路線總長約22.91公里，設置23座車站，可與捷運紅線、橘線、環狀輕軌及台鐵各增加2處軌道轉乘站點，合計軌道運輸轉乘點共達19處。未來高雄將是全國第一個在都會區同時擁有空港、海港、高鐵、捷運跟輕軌的城市。