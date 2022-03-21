文科生=下流？讀文組薪水真有比理組低？真相曝光眾傻眼
大學讀哪個科系，真的是未來進入職場的保證嗎？眼見在理組的畢業生在高科技產業拿高薪，很多讀文組的民眾總是感嘆自己「選錯科系」，不過實際上文組跟理組薪水差異真有這麼大嗎？其實並不然！根據104人力銀行統計，單看文科與理科生剛出社會新鮮人的平均薪資差異，文組確實比理組少了1千元，但進一步分析3年後的薪資水平，其實兩者已經相差不多，所以別再戰理組或文組誰比較優秀，趕緊經營好自己實力，累積更完整的工作經驗，才是讓自己增值的大絕招！
有一位文組歷史系畢業的網友，在「104職涯診所」無奈地發問，自己畢業一年，目前在廣告公司當助理，「什麼都做，你叫我打雜的也ok啦！」薪水高的工作不是太好找，一說出自己是歷史系，對方馬上翻白眼，瞬間我覺得自己變廢物。「啊不是啊！我飽讀詩書，論知達禮，講文藝復興、講俄烏史、講台灣故事，我自信不會輸。只因我不會寫程式、沒上過微積分，就要框我『理科生=上流，文科生=下流』，這實在很荒謬。」這名求職者最後發問，該如何證明文科生很好用？
有網友就幫這位發文者打氣：「誰說文科生求職弱到爆？台積電、鴻海大企業，要跟國外做生意，擁有語文優勢且善於溝通的文科生就是擔任國外業務不可或缺的人才，別被科系限制自己的發展。」
有職場前輩也分享，「故事 StoryStudio」創辦人之一謝佳螢的故事。謝佳螢是成大歷史系、清大歷史所，徹徹底底的文科生，但她敢用歷史創業，至今狂吸近30萬粉絲，每篇po文都用歷史說故事，有趣極了。她的經歷並非特例，而是眾多文科生前輩的路徑之一，廣告人、行銷人、創意人、文案高手、社群經理、成長駭客、業務經理、創業家。「人文訓練是百業百工的基礎，技能skill再學就可以，永遠不嫌晚。」
104人力銀行顧客價值處協理翁維薇指出，現在還在戰理組跟文組畢業根本不需要，從學歷來看，如今不少文組學生都為了替自己增值，早在學校期間就努力讀雙學位，甚至寒暑假時間的實習打工，履歷的精采度比很多國立大學理工科的學生更好！而且現在很多企業徵才，其實並不會特別考慮科系，看重的是求職者過去的經驗與工作能力，從新鮮人的平均薪資及3年後薪資調查來看，文組跟理組真的差異不大。
翁維薇建議，文組同學除了在就學期間就要做好相關的履歷準備以外，在求職時也要加強宣傳自己的能力，例如溝通協調能力等等，凸顯出自己的優勢，對於找工作來說肯定會有加分作用，只要做好準備，不用太擔心自己出身的科系吃虧！