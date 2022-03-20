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臉書、IG全被禁！俄羅斯年輕人只剩「2通訊軟體」可用

▲當克里姆林宮禁止國內民眾使用臉書、IG、推特等社交通訊平台後，俄羅斯國內民眾只剩Telegram與WhatsApp兩個窗口（圖／美聯社／達志影像）
▲當克里姆林宮禁止國內民眾使用臉書、IG、推特等社交通訊平台後，俄羅斯國內民眾只剩Telegram與WhatsApp兩個窗口（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-20 13:12:11

俄羅斯發動戰爭入侵烏克蘭的行為遭到國際社會譴責與制裁，臉書母公司Meta作為社群龍頭先是宣布將加以審查關於俄烏戰爭的假新聞，並放寬言論限制後，克宮亦不甘示弱地展開反制行動，一口氣禁止俄國用戶使用臉書、Instagram與推特等來自西方的社群平台，與此同時仍在克宮准允下的通訊軟體便只剩下Telegram與WhatsApp兩個窗口。

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根據《半島電視台》報導，俄羅斯對於美國公司Meta與Twitter一向感冒，繼本月11日宣告臉書為「恐怖組織」後便予以封鎖，同公司的社群平台Instagram也難逃禁令，俄國聯邦通信監督局宣布自3月14日起俄國境內網路也禁止使用IG，但提供了用戶48小時的過度寬限期。

然而同為Meta公司旗下的通訊軟體「WhatsApp」，卻因其本身作為「點對點式」通訊軟體，較不適合大規模通訊因此仍保留一絲生機；另一個通訊軟體「Telegram」則因為對於內容監管較為鬆懈，能對大量團體放送資訊，進行政治宣傳而成為克里姆林宮的最愛。

不過事實上，Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）本身就是在俄羅斯創業，擁有烏克蘭血統的他在俄烏開戰時便指出，他在2013年時是俄羅斯和烏克蘭最大社群網路「VKontakte」的執行長，然而當時俄羅斯安全機構（FSB）要求他提供反對當局的烏克蘭用戶資料時，他為了捍衛異議人士而拒絕這個要求，接著便被自己創辦的公司解僱，被迫離開俄羅斯，至今仍流亡海外。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲Telegram是俄國目前最主流的通訊軟體。（圖／美聯社／達志影像）
因此，Telegram同樣能夠作為俄羅斯與烏克蘭獨立媒體放送資訊的管道，就連烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭「IT軍團」也經常透過Telegram更新消息。專家亦指出，儘管Telegram是克宮的最愛，但對其容忍度仍相當薄弱，禁止使用的指令隨時到來都不令人意外。

此外，根據Telegram提供數據，自俄烏戰爭爆發以來，Telegram平均每天新增250萬用戶，比過去大幅成長了25%。根據財經雜誌《Fortune》指出，俄羅斯為了遏制社群媒體的力量，光是今年就耗費了8.61億美元，遠遠超過排行在後的哈薩克與緬甸。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲Telegram用戶數在俄烏戰爭爆發以來有了明顯漲幅。（圖／美聯社／達志影像）

 

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