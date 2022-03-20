臉書、IG全被禁！俄羅斯年輕人只剩「2通訊軟體」可用

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然而同為Meta公司旗下的通訊軟體「WhatsApp」，卻因其本身作為「點對點式」通訊軟體，較不適合大規模通訊因此仍保留一絲生機；另一個通訊軟體「Telegram」則因為對於內容監管較為鬆懈，能對大量團體放送資訊，進行政治宣傳而成為克里姆林宮的最愛。
不過事實上，Telegram創辦人杜洛夫（Pavel Durov）本身就是在俄羅斯創業，擁有烏克蘭血統的他在俄烏開戰時便指出，他在2013年時是俄羅斯和烏克蘭最大社群網路「VKontakte」的執行長，然而當時俄羅斯安全機構（FSB）要求他提供反對當局的烏克蘭用戶資料時，他為了捍衛異議人士而拒絕這個要求，接著便被自己創辦的公司解僱，被迫離開俄羅斯，至今仍流亡海外。
因此，Telegram同樣能夠作為俄羅斯與烏克蘭獨立媒體放送資訊的管道，就連烏克蘭總統澤倫斯基與烏克蘭「IT軍團」也經常透過Telegram更新消息。專家亦指出，儘管Telegram是克宮的最愛，但對其容忍度仍相當薄弱，禁止使用的指令隨時到來都不令人意外。
此外，根據Telegram提供數據，自俄烏戰爭爆發以來，Telegram平均每天新增250萬用戶，比過去大幅成長了25%。根據財經雜誌《Fortune》指出，俄羅斯為了遏制社群媒體的力量，光是今年就耗費了8.61億美元，遠遠超過排行在後的哈薩克與緬甸。