雄中百年校慶！公益路跑暖身 師生、校友齊聚跑向巔峰
今年是高雄中學創校一百年，校方規劃系列活動慶祝一百歲生日，校友們也共襄盛舉，雄中75級「雄大組」繼日前發起「百年雄中 再創巔峰」攀登玉山活動，今（20日）清晨再舉辦「雄中百年校慶公益路跑」活動為校慶慶典暖身。
路跑活動於今（20日）清晨在雄中校園鳴槍開跑，共計2000多人參與，路線由雄中校園出發，分成6k、10k、21k等三組不同距離的比賽，並特別選在新完成的綠園道，跑到蓮池潭後折返，該路線過去是台鐵鐵道，鐵路地下化後，市府就將此路線變更為綠道公園。
負責籌備路跑活動的雄中75級校友們表示，原本同屆分居各地的校友就有組成跑馬團團練活動，也常一起參加全國各地馬拉松賽，藉以聯絡校友同學間感情；這次適逢百年校慶，受母校之託，讓平常跑馬拉松的校友們與高雄市民藉此機會聯誼慶祝，意義特別重大。
本身也是雄中72級校友的校長莊福泰指出，該活動號召熱愛長跑運動的民眾共襄盛舉，在校師生、校友共同參加雄中的首次路跑，在此百年盛會中歡聚一堂、健康身心。
該校75級「雄大組」校友相當支持「雄中百年校慶」，並籌辦一連串的活動，如：陳西坤等人舉辦的家扶贈書活動、攀登玉山活動；胡家碩、張富祥主辦的百K縱騎活動等。