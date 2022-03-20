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雄中百年校慶！公益路跑暖身　師生、校友齊聚跑向巔峰

▲「雄中百年校慶公益路跑」由75級「雄大組」校友發起。（圖／高市府教育局提供）
▲「雄中百年校慶公益路跑」由75級「雄大組」校友發起。（圖／高市府教育局提供）

記者陳美嘉／高雄報導

2022-03-20 13:48:58

今年是高雄中學創校一百年，校方規劃系列活動慶祝一百歲生日，校友們也共襄盛舉，雄中75級「雄大組」繼日前發起「百年雄中 再創巔峰」攀登玉山活動，今（20日）清晨再舉辦「雄中百年校慶公益路跑」活動為校慶慶典暖身。

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▲路跑活動於20日清晨在雄中校園鳴槍開跑，共計2000多人參與。（圖／高市府教育局提供）
▲路跑活動於20日清晨在雄中校園鳴槍開跑，共計2000多人參與。（圖／高市府教育局提供）
路跑活動於今（20日）清晨在雄中校園鳴槍開跑，共計2000多人參與，路線由雄中校園出發，分成6k、10k、21k等三組不同距離的比賽，並特別選在新完成的綠園道，跑到蓮池潭後折返，該路線過去是台鐵鐵道，鐵路地下化後，市府就將此路線變更為綠道公園。

負責籌備路跑活動的雄中75級校友們表示，原本同屆分居各地的校友就有組成跑馬團團練活動，也常一起參加全國各地馬拉松賽，藉以聯絡校友同學間感情；這次適逢百年校慶，受母校之託，讓平常跑馬拉松的校友們與高雄市民藉此機會聯誼慶祝，意義特別重大。

▲75級「雄大組」校友相當支持「雄中百年校慶」，並籌辦一連串的活動。（圖／高市府教育局提供）
▲75級「雄大組」校友相當支持「雄中百年校慶」，並籌辦一連串的活動。（圖／高市府教育局提供）
本身也是雄中72級校友的校長莊福泰指出，該活動號召熱愛長跑運動的民眾共襄盛舉，在校師生、校友共同參加雄中的首次路跑，在此百年盛會中歡聚一堂、健康身心。

該校75級「雄大組」校友相當支持「雄中百年校慶」，並籌辦一連串的活動，如：陳西坤等人舉辦的家扶贈書活動、攀登玉山活動；胡家碩、張富祥主辦的百K縱騎活動等。

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