接收訊息？貓咪雙腳高站跳台直盯天空 網笑：宇宙交流中
這是在接收母星的訊號嗎？日本一名推主家裡收編了兩隻虎斑貓，其中年紀較幼的貓咪個性很像狗，喜歡和飼主玩拋接的遊戲。這天一人一貓玩到一半時，貓咪突然在貓跳台上以雙腳直挺挺地站立不動並盯著天花板，網友們看了都笑說：「開始跟外太空通訊了嗎？」
原來這隻行動怪異的貓咪叫做「Rin（りんちゃん）」，目前1歲8個月大，在牠只有1個半月大時被推主媽媽在停車場撿到牠，當時牠既瘦小又不停喵叫，推主媽媽只好把牠帶回照顧，幸好家中另一隻老貓「Chiko（ちこちゃん）」很快就接受牠也幫忙照顧，Rin也因此平安順利長大。
Rin的個性活潑又愛玩，喜歡像狗狗一樣玩拋接的遊戲，這天Rin正在與推主玩最愛的髮圈，只不過推主一不小心把髮圈彈飛到天花板上的吸頂燈縫隙中卡住，Rin立刻爬上貓跳台想要取回，無奈差距實在太遠，Rin只能以雙腳站立，將身體站地直挺挺的，一對大眼睛一動也不動地猛盯著天花板，由於模樣太有趣讓推主忍不住寫下：「和宇宙交換訊息中」。
網友看了也忍不住留言：「牠正在執行，喵電感應」、「全身心接受宇宙感應」、「在跟母星連線啦」、「這裡可能是重力異常區域」、「感覺牠快被母船吸走了」、「貓咪：抬頭仰望我吧，人類！」、「有貓神出現，快拜」。（編輯：陳珮瑜）