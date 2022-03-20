出席消防車交車典禮 陳其邁：讓消防同仁安心守護市民
高雄市長陳其邁今（20）日陪同行政院長蘇貞昌出席「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮時指出，消防安全與市民生活息息相關，讓高雄市民生活安全、居住安心是市府責無旁貸的責任，感謝中央3年內總共補助3.2億的經費，改善消防設備及車輛，市府今（111）年也同步增加28%的預算，增編6.4億元，其中加速老舊消防車輛汰換的頻率，讓消防同仁安心值勤、守護市民。
高雄市政府消防局今天於該局教育訓練中心辦理「汰換老舊消防車輛3年中程計畫」交車典禮。典禮開場便由氣勢磅礡的戰鼓表演揭開序幕，行政院院長蘇貞昌特別南下出席，在內政部部長徐國勇、內政部消防署署長蕭煥章陪同下，將象徵消防車的「金鑰匙」交予市長陳其邁，陳其邁隨即回贈消防車模型並與蘇揆共同啟動魔球後，現場所有現場消防車輛開啟警示燈，展現「中央補助、地方守護」的精神。。
蘇貞昌表示，消防同仁救火救災，如同救苦救難，一年出勤超過110萬次，非常辛苦；中央積極增加消防人力，預計達到5年增補3000人，補助地方經費增加各種機具設備、汰換消防車輛，要求消防訓練與時俱進、精實到位，讓人民的生活安全更有保障。
陳其邁指出，高雄面積幅員廣大，消防業務繁雜。自從上任後，感謝中央與議會支持，消防人力一次增補191位，捕蜂捉蛇業務回歸農業局辦理，以減輕消防同仁的負擔，並於今年預算中編足超勤加班費，讓消防同仁的辛苦獲得實質回饋；此外疫情期間，高雄核發的防疫出勤獎勵金是全國最高，特別感謝消防同仁於防疫期間的支援與幫忙，讓市民朋友生活更安全安心。
消防局也指出，汰換老舊消防車輛的3年中程計畫，係採中央補助、地方配合的模式，汰換各式逾齡消防車輛。高雄市部分由中央補助3億2,127萬元，汰換15輛消防車輛(雲梯車9輛及化學消防車6輛)。市府109、110年共編列配合款1億3,780萬，汰換10輛消防車輛(雲梯車3輛、化學消防車2輛、水庫消防車4輛及水箱消防車1輛)。